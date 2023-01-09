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В РФ нарастает недовольство из-за фейка Шойгу об "акте мести за Макеевку" – ISW

9 января 2023, 06:37
Минобороны РФ вбросило фейк о том, что в ответ на уничтожение пункта временной дислокации оккупантов в Макеевке якобы была "реализована операция возмездия".
Сергей Шойгу
Сергей Шойгу / mil.ru

Попытки Минобороны России заявить, что российские войска отреагировали на украинский удар 31 декабря по российским позициям во временно оккупированной Макеевке, вызывают дальнейшее недовольство в российском информационном пространстве.

Как говорится в свежем отчете Института изучения войны, 8 января Минобороны России объявило, что российские силы провели "операцию возмездия" против украинских войск за удар 31 декабря по Макеевке, в результате которого погибло до 400 мобилизованных солдат. Минобороны России заявило, что ответный удар якобы был нанесен по нескольким пунктам временной дислокации украинских войск в Краматорске Донецкой области, в результате чего погибло более 600 украинских военнослужащих.

Однако утверждение российского ведомства оказалось очередной ложью. Журналист финского издания Yle Антти Куронен побывал на месте в Краматорске 8 января и отметил, что удар пришелся по пустому зданию.

"Россия утверждает, что убила сотни украинских военных во время ракетного удара по этой школе в Краматорске. Я там и немного странно, что здание даже не утеплено. Утром местные также не увидели здесь скорых", - написал он в Twitter.

В РФ нарастает недовольство из-за фейка Шойгу об 'акте мести за Макеевку' – ISW

В минобороны РФ утверждали, что оккупанты ударили по общежитию №28, однако воронка от взрыва образовалась примерно в 50 метрах от него.

"Я проверяю первое место, общежитие 28: ракета не попала в цель, сделала большую дыру в мягкой земле и не зацепила здания вокруг… Проверка второго места, общежитие 47: российская ракета снова не попала в цель. Перед зданием большая воронка, на месте пусто", – написал журналист итальянского La Repubblica Даниэле Ренери в Twitter.

Несколько российских блогеров отрицательно отреагировали на данные минобороны. Они признали, что в ведомстве Шойгу сфабриковали историю, чтобы "отомстить" за удар по Макеевке, вместо того, чтобы возложить ответственность за потери на руководство оккупационных войск.

"Применение минобороны России схемы подачи жалоб и возмездия по отношению ко многим своим операциям создало негативную обратную связь с видными представителями провоенного российского информационного пространства. В начале массированной кампании ударов по критически важной инфраструктуре Украины в октябре 2022 года оно использовало аналогичную формулировку "возмездия" за украинские удары по мосту через Керченский пролив и другой российской инфраструктуре", – напомнили в ISW.

Там добавили, что российское оборонное ведомство частично использовало эту формулировку, чтобы смягчить возросшие требования со стороны провоенного сообщества "отомстить за действия Украины", но спровоцировало множество претензий от блогеров с описанием других случаев, за которые оно должно в равной степени "отомстить".

"Реакция минобороны РФ на удар по Макеевке является явным продолжением этой модели недовольства и возмездия, которая в очередной раз открыла возможность для решительной критики российского военного руководства в отношении ведения войны", – констатировали в ISW.

Удар по базе оккупантов в Макеевке - что известно

1 января, ровно в полночь, было уничтожено здание бывшего профтехучилища в оккупированной Макеевке, в котором находились мобилизованные солдаты русской армии.

Известно, что в помещении могло находиться до 600 оккупантов.

По непроверенной информации, по меньшей мере, половина из них погибла.

Позже МО РФ вбросило фейк о том, что в ответ на уничтожение пункта временной дислокации оккупантов в Макеевке якобы была "реализована операция возмездия". В Минобороны РФ утверждают, что якобы в результате ракетного удара по пунктам временной дислокации подразделений украинских войск в Краматорске "уничтожено более 600 военных".

Украина опровергла заявление минобороны РФ.

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