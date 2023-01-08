'Уничтожили все HIMARS': в ВСУ ответили на дикий фейк РФ о 'возмездии за Макеевку'

Украина опровергла заявление минобороны РФ о якобы гибели более 600 солдат ВСУ в результате ракетных ударов по Краматорску Донецкой области.
"Эта информация столь же соответствует действительности, как так и данные, что они уничтожили все наши HIMARS. Это информационная операция министерства обороны РФ в ответ на успешные действия ВСУ по поражению больших скоплений их личного состава, их составов, логистики нашими высокоточными системами поражения. У них такой возможности нет", — заявил Суспильному спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый.
Фейк минобороны РФ
Отметим, что ранее МО РФ вбросило фейк о том, что в ответ на уничтожение пункта временной дислокации оккупантов в Макеевке якобы была "реализована операция возмездия".
Баснописцы из МО РФ утверждают, что якобы в результате ракетного удара по пунктам временной дислокации подразделений украинских войск в Краматорске "уничтожено более 600 военных".
Ранее сообщалось о том, что в ночь с 31 на 1 января практически под бой курантов был нанесен удар по ПТУ в оккупированной Макеевке Донецкой области, где дислоцировались российские оккупанты. Сообщалось, якобы удар был нанесен HIMARSами.
Позже стало известно, что здание местного профессионально-технического училища №19 было полностью уничтожено. Вследствие удара погибли 400 и были ранены 300 оккупантов. В сети сообщалось, что в Макеевском ПТУ было более одной роты оккупантов. Кроме того, туда пришли и другие захватчики отмечать Новый год.
В Министерстве обороны России только через 2 дня признались, что был нанесен удар. Однако они заявили, якобы в результате удара по зданию бывшего профтехучилища в оккупированной Макеевке, в котором находились мобилизованные солдаты российской армии, погибли только 63 военных.
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