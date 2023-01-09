Италия может одобрить новую военную помощь Украине не раньше февраля - La Repubblica

Речь идет о возможной отправке зенитных ракетных комплексов (ЗРК) SAMP-T и управляемых ракет Aspide.

Италия может передать Украине батарею ПВО SAMP-T / коллаж фото УНИАН и mbda-systems.com

Власти Италии примут шестой межведомственный декрет о поставках военной помощи Украине не ранее февраля. В конце января будет принято решение, какие военные средства и в каком количестве будут отправлены в Украину.

Как пишет итальянское издание La Repubblica, речь идет о возможной отправке зенитных ракетных комплексов (ЗРК) SAMP-T и управляемых ракет Aspide.

В Офисе президента Украины заявили, что у Киева есть "все необходимые гарантии" от Италии по оружию.

Отметим, на балансе армии Италии есть 5 действующих батарей SAMP-T, одну из них могут отдать на помощь Украине для отражения военной агрессии России.

Системы SAMP-T - что о них известно Комплексы ПВО SAMP-T – лучшая военная техника Франции и Германии в области противовоздушной и противоракетной обороны (ПРО). Разработчиком и производителем комплекса является европейский консорциум Eurosam. В состав комплекса SAMP-T входят: многофункциональная РЛС типа Thompson-CSF ARABEL с фазированной антенной решеткой;

кабина боевого управления — FCU ( Fire Control Unit ), в которой размещается аппаратура системы управления, обрабатывающая всю информацию о воздушной обстановке в режиме реального времени, а также две консоли системы отображения;

ракеты "Aster-30";

самоходные пусковые установки вертикального старта на автомобильном шасси Astra/Iveco или Renault-TRM-10000 (колесная формула 8х8) с пусковыми модулями на 8 боеготовых ракет в транспортно-пусковых контейнерах. Установки могут серьезно усилить защиту воздушного пространства Украины – они способны сбивать цели в воздухе на дальности более 100 километров и могут перехватывать даже баллистические ракеты.

Как сообщал Главред, 7 января стало известно, что США и Италия ведут переговоры о передаче Украине батареи комплексов противовоздушной обороны SAMP-T.

Установки могут войти в шестой пакет военной помощи Киеву, который Рим пока не утвердил. Вопрос поставок комплексов ПВО украинскому государству обсуждается на уровне советников лидеров двух стран.

Еще в октябре президент Владимир Зеленский обратился к Италии и Франции с просьбой предоставить Украине ПВО SAMP-T.

Военная помощь Украине

Власти США утвердили поставку ВСУ американских боевых машин пехоты Bradley – это так называемые "истребители танков". Спикер Пентагона генерал Пэт Райдер заявил, что Bradley поставят Украине в ближайшее время. Но точных сроков поставок и обучения генерал не стал уточнять.

Тем временем Германия, кроме бронетранспортеров Marder и батареи Patriot, намерена передать Украине дополнительные установки Gepard. По данным СМИ, уже ведутся переговоры с двумя странами, которые все еще имеют запасы установок Gepard и большое количество 35-миллиметровых боеприпасов к ним. О каких странах идет речь, не сообщается.

Кроме того сообщалось, что рамках военной помощи Украина получит от Франции бронетранспортеры ACMAT Bastion. Об этом договорились во время телефонного разговора президенты Украины и Франции Владимир Зеленский и Эммануэль Макрон.

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