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"РФ уже готова бежать из Крыма и Донбасса": Подоляк рассказал, как из Украины будут выгонять оккупантов

9 января 2023, 07:47
Нужно сейчас дойти до конца в войне с Россией, чтобы не оставлять эту проблему нашим детям, подчеркнул советник руководителя Офиса президента Украины.
Михаил Подоляк, украинские военные, ВСУ
Подоляк рассказал, как из Украины будут выгонять оккупантов/Офис президента Украины, 59 ОМПБр Якова Гандзюка

Российские оккупанты убегут из Крыма, как только полуостров перейдет под полный огневой контроль Украины. А это возможно после освобождения территории Луганской, Донецкой или Запорожской области.

Об этом рассказал советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк в интервью телеканалу "Рада" в рамках общенационального телемарафона. Однако он не берется прогнозировать, какие территории Украины будут освобождены сначала – Донбасс или Крым, но отмечает, что вопрос освобождения военным путем должны комментировать Генштаб или Верховный главнокомандующий.

Подоляк отмечает, что после того, как Крым перейдет под тотальный огневой контроль Украины, россияне будут бежать оттуда. Он рассказал, что освобождение полуострова – это вопрос времени. По его словам, "это может быть апрель, май, июнь" 2023 года.

В то же время он отмечает, что в войне с Россией нужно дойти до конца, чтобы эта проблема не осталась следующим поколениям.

"Потому что мы должны это решить, а не наши дети. Не надо, чтобы наши дети через несколько лет заплатили еще одну цену. Чтобы они потом умирали за право государства существовать. Или мы должны искать себе другое место жизни, потому что тогда Украины не будет. Россия уже готова бежать. Просто они еще не вышли из состояния алкогольного опьянения. У них будет выбор – либо убегать, либо умирать", – отмечает Подоляк.

Ранее Подоляк анонсировал "интересные" процессы в РФ в ближайшие 4 месяца. Он рассказал, что в стране-агрессоре России возросло количество правонарушений вблизи границ с Украиной. В частности, в РФ начались внутренние саботажи. По его словам, это количество саботажа будет лишь нарастать. Будет увеличиваться партизанское и диверсионное движение.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российское рождественское "перемирие" было очередной попыткой манипулировать дипломатией со стороны Кремля. Президент отметил, что после всех обстрелов, которые оккупанты совершили на Рождество, подобные решения страны-агрессора уже не сработают никогда.

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