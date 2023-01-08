"Мир снова увидел, как Россия врет": Зеленский разнес рождественское "перемирие" Путина

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российское рождественское "перемирие" было очередной попыткой манипулировать дипломатией со стороны Кремля.
В вечернем обращении президент отметил, что после всех обстрелов, которые оккупанты совершили на Рождество, подобные решения страны-агрессора уже не сработают никогда.
"Мир снова увидел в эти дни, что Россия врет даже тогда, когда сама же своими заявлениями привлекает внимание к ситуации на фронте", - подчеркнул Зеленский.
Он напомнил, что оккупанты ударили зажигательными снарядами по Херсону сразу же после Рождества, а также обстреляли Краматорск и другие города Донбасса. Их атаки были нацелены на гражданские объекты.
"Все это тогда, когда в Москве что-то там рассказывали о якобы "перемирии". Никакая попытка России манипулировать дипломатией и политикой никогда уже не сработает", - отметил Зеленский.
Заявление Путина о "перемирии"
Глава Кремля Владимир Путин 5 января поручил министру обороны оккупантов РФ Сергею Шойгу, дескать, обеспечить "режим прекращения огня", мол, "по всей линии боевого соприкосновения в зоне СВО".
Временное якобы "перемирие" должно было продлиться с 12:00 6 января до 00:00 7 января.
Президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что агрессор Россия собирается использовать Рождество для прикрытия своих оккупационных планов. В частности, чтобы остановить продвижение украинский войск на Донбассе и подойти ближе к их позициям.
Главарь террористов "ДНР" Денис Пушилин заявлял, что российские оккупанты не будут выполнять приказ Путина о "перемирии".
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