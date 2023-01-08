"Это будет чудесное время": Подоляк анонсировал "интересные" процессы в РФ в ближайшие 4 месяца

Советник руководителя Офиса президента подчеркнул, что ж сущность "русского мира", мародерство и убийство.

Подоляк рассказал, какие процессы будут в РФ в ближайшие 4 месяца / Офис президента Украины, сайт Кремля

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что в стране-агрессоре России возросло количество правонарушений вблизи границ с Украиной. В частности, в РФ начались внутренние саботажи.

Как отметил Подоляк в интервью каналу "Рада" в рамках телемарафона, по данным МВД РФ, количество уголовных правонарушений в приграничных с Украиной областях выросло на 600%. По его словам, это количество саботажа будет лишь нарастать. Будет увеличиваться партизанское и диверсионное движение.

"Очень много есть конфликтов на территории России. Там много этнических групп, которые постоянно имели существенные ограничения. Например, Башкирия, Ичкерия, Ингушетия и Северная Осетия. Они все будут иметь определенные претензии, и это будет постепенно нарастать. Эти поражения полностью десакрализируют и Путина, и его окружение. Царь - голый", - заметил он.

Советник руководителя Офиса президента подчеркнул, что это постепенно понимает наиболее неадекватное сообщество, которое есть у РФ. И они начинают претендовать на долю неконтролируемого процесса. Именно поэтому в РФ растет мародерство и воровство.

"Они не могут все приехать в Украину, здесь убивают. Но они хотят мародерить. Это же сущность "русского мира", мародерство и убийство", - говорит советник.

Чиновник добавил, что в ближайшие месяцы украинцы будут обсуждать криминальную ситуацию в РФ.

"Мы с вами где-то так через месяца 3-4 будем обсуждать криминальную ситуацию апокалиптического состава в РФ. Это будет чудесное время", - подчеркнул советник председателя ОП.

Развал Российской Федерации

Напомним, недавно секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что Украина освободит все свои территории от российских захватчиков. В то же время страну-агрессора Россию ждет довольно печальная судьба - в будущем это государство распадется. Также секретарь СНБО убежден, что совсем скоро армия чеченского диктатора Рамзана Кадырова начнет убивать россиян на территории Российской Федерации.

Ранее глава Минобороны Алексей Резников сделал прогноз, согласно которому Российская Федерация уже через 5 лет прекратит свое существование. По его словам, страну-агрессора ждет распад с парадом суверенных республик.

По мнению экономиста и политолога Олега Соскина, после каждого военного поражения положение России и лично главы Кремля Владимира Путина на международной арене меняется лишь в худшую сторону. По его словам, если украинские войска войдут в Крым, Путину скажут успокоиться и потихоньку доживать свой век, чтобы не случилось чего-то худшего. Эксперт подчеркнул, что для Путина это будет лучший вариант.

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