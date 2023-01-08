Жданов рассказал, как ВСУ могут загнать россиян в огневой мешок и освободить Крым

Военный эксперт подчеркнул, что Крымский мост нужно добить до начала вхождения украинских войск в Крым.

Жданов завил, что Крымский мост нужно добить / Фото УНИАН, Telegram

Военный эксперт и полковник запаса Олег Жданов завил, что Крымский мост нужно добить, чтобы загнать российских оккупантов в тупик. Об этом Жданов рассказал в интервью Главреду.

Как отметил Жданов, Крымский мост сейчас в состоянии минимальной пропускной способности. Железнодорожная ветка не может пропускать тяжелые воинские эшелоны, А автомобильная – действует только наполовину. Он подчеркнул, что россияне даже автобусы и фуры не пускают по мосту, отправляя их на паром.

"Если есть возможность, то я бы добил Крымский мост. Ведь этот шаг окажет большое психологическое воздействие. У российских войск появится четкое понимание, что это полуостров, и это тупик. То есть, если они не выходят оттуда через перешеек, пока еще есть сухопутный коридор к России, значит, они окажутся в огневом мешке, в ловушке", - сказал Жданов.

Военный эксперт подчеркнул, что Крымский мост нужно добить до начала вхождения украинских войск в Крым.

Возвращение Крыма под контроль Украины

Недавно советник главы Офиса президента Михаил Подоляк намекнул, что захвачен Россией в 2014 году Крымский полуостров может вернуться в Украину уже через полгода. Чиновник планирует через 6 месяцев включиться в эфир из Ялты. По мнению Подоляка, Крым должен быть освобожден военным путем.

Украинский военнослужащий Юрий Касьянов считает, что Крым вернется в состав Украины, вероятно, после наступления ВСУ или дипломатического диалога уже с новой российской властью. При этом оккупанты могут добровольно покинуть Крымский полуостров в случае разрушения логистики.

По мнению советника Офиса президента Украины Алексея Арестовича, Украина сможет максимально приблизиться к Крыму после освобождения Мелитополя. Он назвал Мелитополь ключом ко всей обороне юга. Этот город является крупнейшим промышленным и транспортным узлом.

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