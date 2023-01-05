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Наступление ВСУ от Крыма до Донбасса и победа над РФ: в ГУР раскрыли детали прогноза Буданова

5 января 2023, 13:49
Украина одержит победу в войне с Россией в 2023 году – влияние трех ключевых факторов позволяет рассчитывать на такое развитие событий, сказал Андрей Юсов.
ВСУ Буданов
Заявления Буданова о победе ВСУ на войне с РФ базируются на серьезных данных - ГУР / Коллаж Генштаб ВСУ, Офис президента

Прогнозы начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова о масштабном наступлении ВСУ весной и победе Киева над Москвой в 2023 году базируются на разведывательных данных, анализе обстановки на фронте и международной ситуации. Работа украинской армии, помощь Запада и развитие внутренних процессов в агрессоре РФ позволяют рассчитывать на реализацию сценария. Об этом заявил представитель ГУР МО Андрей Юсов.

В эфире всеукраинского телемарафона UA Разом он рассказал о том, что заявления Буданова – "это не касается прогноза, условно, погоды или гороскопа". Прогнозы начальника ГУР базируются на серьезных данных.

"Это касается четкой информации, базирующейся на разведданных, анализе ситуации на поле боя, международной ситуации. Поэтому, безусловно, слова Буданова о положительных сдвигах на фронте - прозвучавшие еще летом о событиях осенью и во многих других случаях - это информация, подтверждаемая жизнью и практикой", - объяснил Юсов.

Представитель разведки также напомнил, что Буданов в свое время предупреждал о полномасштабном военном вторжении России в Украину, на которое в итоге пошла страна-оккупант.

Кроме того, Юсов отметил, что работа ВСУ, помощь государств-партнеров и развитие внутренних процессов в РФ позволяют прогнозировать победу Украины в войне в 2023 году.

"Поэтому да, есть все признаки того, что и благодаря деятельности украинских Сил обороны, и благодаря помощи наших партнеров, и собственно из-за тех внутренних процессов, которые происходят в РФ, мы можем смело утверждать, что 2023 год будет победным. Собственно, те месяцы, озвученные, для этого есть основания", - говорит он.

Также он уточнил, что в России идут определенные процессы, о которых пока публично не говорят. Однако результаты событий появятся уже в скором времени.

"Многие процессы, которые сейчас происходят на территории РФ, публично мы не видим. Но они уже идут, и скоро мы увидим их результат", - подчеркнул Андрей Юсов.

Прогнозы Буданова по войне России против Украины

Глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов ранее заявил, что в будущем "бавовны" на территории РФ будет еще больше, а удары будут все глубже. Также он не подтвердил, но и не опроверг возможную причастность Украины к ударам по российским военным авиабазам.

Руководитель разведки Буданов также сделал прогноз, согласно которому силы обороны Украины в марте пойдут в масштабное наступление с целью освобождения своих территорий от Крыма до Донбасса. Украинские войска одержат окончательную победу над оккупационной армией России.

Буданов считает, что в России не будет протестов, поскольку россияне в большинстве своем поддерживают войну против Украины. Жители страны-агрессора считают, что Запад, мол, не дает их стране "нормально жить", а Украина и вовсе "хочет всех уничтожить".

Смотрите видео ТСН - Буданов рассказал о новой волне мобилизации в России и распаде страны-оккупанта

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ГУР Минобороны Украины война России и Украины Кирилл Буданов
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