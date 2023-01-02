"Удары будут глубже": Буданов прогнозирует "бавовну" в тылу РФ

Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов спрогнозировал новую "бавовну" на территории России.
Он не исключает, что подобные удары будут происходить все глубже и глубже на территории РФ. Такой прогноз он озвучил в интервью ABC News, отрывок из которого опубликован в YouTube.
На вопрос о том, наносила ли Украина удары по российской авиабазе, начальник ГУР ответил: "Пока я не могу ответить на этот вопрос. Только после окончания войны".
Вместе с тем он высказал предположение о том, что такие атаки в будущем будут продолжаться.
"[Они будут] все глубже и глубже", – ответил собеседник на вопрос о том, насколько глубокими могут быть эти удары.
Буданов добавил, что Крым – это территория Украины, поэтому там Украина может применять любое оружие, которое считает нужным.
Напомним, мощные взрывы прогремели ранее в Белгородской области, а также во временно оккупированном РФ Крыму.
Местные власти сообщают о работе системы ПВО. При этом сбитая ракета упала на развязку одной из автодорог.
"Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО. Пострадавших нет. О последствиях на земле оперативные службы уточняют информацию", — пишет он.
При этом Гладков добавил, что "один из фрагментов" ракеты упал на развязку автодороги Комсомольский-Майский. Вследствие чего произошло возгорание травы. По его словам, пожар уже потушили.
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