"У Украины есть окно возможностей": Жданов утешил новостями о неизбежной "бавовне" в России

Эксперт подчеркнул, что одновременно с наращиванием возможностей, возможности страны-оккупанта заметно уменьшаются.

Жданов утешил новостями о неизбежном "хлопке" в России / Главред, Википедия

У Украины есть окно возможностей для ударов по военным объектам на территории РФ. Сейчас у нашей страны есть новые разработки в военно-промышленном комплексе. В частности, для ударов по РФ Украина может применить ракеты собственного производства. Такое мнение высказал военный эксперт Олег Жданов.

"У нас есть собственное окно возможностей, и я больше надеюсь на них. Это наши беспилотники и, возможно, наши ракеты. Пусть в небольшом количестве, но они могут появиться, если мы наладим производство на безопасных площадках, возможно, даже за пределами Украины", - пояснил Жданов в интервью Оbozrevatel.

Военный эксперт добавил, что одновременно с наращиванием возможностей, возможности страны-оккупанта заметно уменьшаются. В частности, российский ВПК, поставленный на военные рельсы, "не удовлетворяет потребности фронта". По словам Жданова, с каждым днем в РФ будет расти дефицит средств, в том числе финансовых средств, на производство этого оружия.

Кроме того, как отметил эксперт, оккупанты столкнутся с проблемой мобилизации. Он подчеркнул, что первая волна была довольно успешной, поскольку большинство призванных россиян – те, кто сознательно пошел воевать с украинцами под влиянием кремлевской пропаганды. Но сегодня, чтобы собрать многотысячное войско, придется использовать принуждение.

"Бавовна" в России

Как сообщал Главред, страна-агрессор Россия встретила 2023 год под очень сильные взрывы. Так, во многих городах Российской Федерации расцвела очень мощная "бавовна". Россияне слышали "приветственные салюты" минимум в 5 городах. В частности, пользователи соцсетей сообщали о взрывах в Воронеже, Санкт-Петербурге и Белгороде. "Бавовна" раздавалась также в Ростовской и Курской областях. Кроме того, в столице РФ Москве в новогоднюю ночь объявили воздушную тревогу.

Как отметил секретарь СНБО Алексей Данилов, Россия должна пересмотреть свою агрессивную политику по отношению к цивилизованному миру. В противном случае количество взрывов на ее территории будет лишь увеличиваться. Секретарь СНБО добавил, что РФ также стоит перестать начинать войны.

Кроме того, Данилов подчеркнул, что пожары и взрывы на территории России будут до тех пор, пока вся Москва не сгорит. Он подчеркнул, что "бавовна" на российских объектах с каждой неделей будет происходить все чаще и чаще.

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