В Генштабе прогнозируют, что в следующем году в РФ будет интенсивно 'расцветать бавовна'

Последний раз взрывы в РФ раздавались 29 декабря, после массированной российской атаки на Украину.

В Генштабе ВСУ намекают, что 2023 год в России станет "хлопковым" / ua.depositphotos.com

В последнее время на российских аэродромах и различных военных базах все чаще раздаются взрывы и вспыхивают пожары. В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины заявили, что это еще не конец. Украинские военные прогнозируют, что в следующем году в стране-агрессоре России, которая совершает террор против мирного населения нашей страны, будет еще больше так называемой "бавовны".

Об этом сообщил заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных сил Украины бригадный генерал Алексей Громов в комментарии "Укринформу".

"В следующем году будет еще больше "бавовны", - пообещал Громов, отвечая на вопрос о тенденции увеличения взрывов в разных регионах РФ.

Отметим, что последний раз взрывы в РФ раздавались 29 декабря, после массированной российской атаки на Украину. "Бавовна" была в Саратовской области РФ в районе военной авиабазы Энгельс, откуда ранее оккупанты поднимали стратегические бомбардировщики для атаки по мирным городам Украины.

Взрывы на аэродромах РФ - следствие войны, развязанной против Украины

Недавно советник главы Офиса президента Михаил Подоляк прокомментировал взрывы на авиабазе в Энгельсе Саратовской области, где базируются стратегические бомбардировщики РФ. Как подчеркнул Подоляк, все, что происходит на военных объектах на территории РФ, является следствием войны, развязанной Кремлем против Украины. Советник главы ОП уверен в том, что новая "бавовна" свидетельствует о потере управляемости властной вертикали в РФ.

Как отметил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов, страна-агрессор Россия должна пересмотреть свою агрессивную политику по отношению к цивилизованному миру. В противном случае количество взрывов на ее территории будет лишь увеличиваться. Секретарь СНБО добавил, что РФ также стоит перестать начинать войны.

Кроме того, Данилов отметил, что пожары и взрывы на территории России будут до тех пор, пока вся пока Москва не сгорит. Он подчеркнул, что "бавовна" на российских объектах с каждой неделей будет происходить все чаще и чаще.

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