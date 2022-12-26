glavred
УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Взрывы на авиабазе в Энгельсе: у Зеленского назвали причину мощной "бавовны"

26 декабря 2022, 19:24
Новая "бавовна" свидетельствует об утрате управляемости властной вертикали в РФ, уверен Михаил Подоляк.
Подоляк, Ту-95
Михаил Подоляк прокомментировал "бавовну" на авиабазах РФ / Офис президента, etoonda.livejournal.com

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк прокомментировал взрывы на авиабазе в Энегельсе Саратовской области, где базируются стратегические бомбардировщики РФ.

Как подчеркнул он в эфире марафона, все, что происходит на военных объектах на территории РФ, является следствием войны, развязанной Кремлем против Украины.

Советник главы ОП уверен в том, что новая "бавовна" свидетельствует об утрате управляемости властной вертикали в РФ.

"Мы будем уничтожать все российское на оккупированных территориях, включая Крым. (В РФ, - ред.) увеличивается число саботажа и неуправляемых процессов по вертикали управления в РФ, поэтому таких эксцессов (взрывы и пожары на стратегических объектах, - ред.) будет много", - добавил Подоляк.

Взрывы на авиабазе Энгельс

Напомним, в ночь на 26 декабря российском городе Энгельс на стратегическом аэродроме прогремели два взрыва. В Сети пишут о погибших и о поврежденных самолетах.

Российские Telegram-каналы сообщают, что в результате атаки на аэродром в Энгельсе погибли 3 человека, еще 4 - получили ранения. Также были повреждены самолеты.

Два взрыва один за другим прозвучали в 01:35 ночи по киевскому времени. До взрывов и вспышки был слышен звук, похожий на звук пролета ракеты или реактивного самолета. В Сети появились видео с камер видеонаблюдения.

Читайте еще:

Михаил Подоляк взрыв война России и Украины
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

19:56

"Со всей украинской армией воюем": вагнеровцы ноют из-за обстановки под Бахмутом

19:36

В России прислали повестку ребенку, который умер 14 лет назад в возрасте 2,5 летВидео

19:24

Взрывы на авиабазе в Энгельсе: у Зеленского назвали причину мощной "бавовны"Видео

19:20

Суровикину скоро придется сдавать Кременнуюмнение

19:13

Везет только избранным: зачем собаки облизывают людей

Реклама
18:42

Приметы на 27 декабря: какие 3 вещи нельзя делать в этот день, чтобы беду не навлечь на себяВидео

18:36

Третья участница подряд сбегает от "Холостяка" Топольского

18:22

Отмена "блэкаута": украинцев предупредили о фейке насчет аварийных отключенийВидео

18:15

"В РФ есть только 3 достижения": Жданов объяснил, почему освобождение Мелитополя переломит ход войныВидео

18:02

В России неожиданно скончался популярный певец и автор песен

17:57

Украина потребовала выгнать РФ из Совбеза ООН и исключить ее из ОрганизацииВидео

17:50

"Выход на Азовское море": Свитан рассказал, когда ВСУ пойдут в контрнаступлениеВидео

17:37

"Будет очень тяжело" : в Украине начнется самый сложный период с большим количеством жертв - экспертыВидео

17:24

В ЕС хватает недоброжелателей: эксперт назвал условие гарантии безопасности для УкраиныВидео

17:07

На аэродроме в Энгельсе мог "демилитаризоваться" уникальный контингент российских летчиков - ИгнатВидео

17:01

"Украину не хотят видеть в ЕС": Загородний рассказал, кто вставляет палки в колесаВидео

16:58

Украину накроют паскудные дожди с ветром: какой будет погода до 1 январяВидео

16:47

После взрывов в Энгельсе россияне перебросили ракетоносцы на Дальний ВостокВидео

16:22

Погиб самый богатый депутат России: его тело нашли в Индии

16:19

Гороскоп на завтра 27 декабря: Овнам – удача, Тельцам – критика, Близнецам - ссорыВидео

Реклама
15:52

Разгон "Студенческого Майдана": экс-замсекретаря СНБО Сивкович пойдет под судВидео

15:46

"Очевидно, что враг к чему-то готовится": Гуменюк предупредила о массированной атаке со стороны РФВидео

15:39

Минус две тайны: зачем нужны заклепки и маленький карман на джинсах

15:30

Зачем хозяйки сыплют соль на губку для посуды: действенная хитрость от "кухонной" проблемы

15:29

Паника из-за обстрелов: под Белгородом гремят взрывыВидео

15:23

Генри Кавилла уволили из "Ведьмака" за "токсичное" обращение с женщинами - СМИВидео

15:02

Что можно подарить подруге на Новый год 2023: 15 вариантов, которые ей точно понравятся

14:58

Путин не собирается завершать войну: эксперт указал на главный признакВидео

14:41

Хочет, но не может: Лорак пожаловалась на свое одиночество без семьи

14:36

В ВСУ рассказали о вероятных сроках нового массированного ракетного удара РФВидео

14:34

Мы можем доставать не только до Энгельса, но и Москвы, и дальше - МаломужВидео

14:33

Демограф оценила, велика ли вероятность распада РФ и назвала условие для этого

14:30

Старая Европа провалила экзамен, если бы не ее "петляние", войны в Украине не было бы – экспертВидео

14:05

Главой Администрации судостроения назначили ветерана-защитника Херсона

14:04

Украина вступит в НАТО быстрее, чем в ЕС, но это не гарантирует безопасность - экспертВидео

13:53

Бои уже возле Кременной: ВСУ оттеснили оккупантов, российские командиры бежали в Рубежное – ГайдайВидео

13:32

Шер похвасталась кольцом с бриллиантом от молодого возлюбленного: фанаты заподозрили помолвкуВидео

13:29

На юге оккупанты теряют свои позиции, но подтягивают резервы - Силы обороныВидео

13:22

Молниеносный прорыв: эксперт назвал самое перспективное направление для наступления ВСУВидео

13:20

Размечтались о "скорой победе": в Кремле придумали новый метод подготовки военныхВидео

Реклама
13:02

Украина усилит блок НАТО, она будет играть роль Израиля в Восточной Европе – ЗагороднийВидео

12:59

Сколько нужно времени украинцам на освоение ЗРК Patriot: в ВСУ раскрыли срокиВидео

12:42

Снять деньги можно будет даже во время блэкаута: в Украине создали сеть Power banking

12:30

Солист-иностранец TVORCHI объяснил, почему не сбежал из Украины после начала вторженияВидео

12:27

Прорыв возможен: ВСУ могут пойти в наступление, несмотря на линию обороны РФ – FTВидео

12:02

С днем рождения девушке – прикольные картинки и открытки, душевные поздравления имениннице

11:48

"Двойник лихо скакал по бронетехнике": СМИ рассказали о новых проблемах Путина со здоровьем

11:48

"Украине будет только на руку": в Воздушных силах ВСУ прокомментировали новую "бавовну" в ЭнгельсеВидео

11:42

"Завалю всех": командир РФ избил оккупантов-дезертиров, сбежавших с позиций на фронтеВидео

11:28

Тарифы на воду повысят по всей Украине: сколько с 2023-го нужно будет платитьВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости Украины
Персоны
Арестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег ЖдановВладимир ЗеленскийПутин новости
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на неделюГороскоп на неделю
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Рецепты
Консервация на зимуПростые блюдаНовый год 2023Закуски
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
Синоптик
Прогноз погодыПогода на неделюПогода зимаМагнитная буряПогода на выходные
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прическиНовогодний маникюр
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять