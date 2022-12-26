Взрывы на авиабазе в Энгельсе: у Зеленского назвали причину мощной "бавовны"

Новая "бавовна" свидетельствует об утрате управляемости властной вертикали в РФ, уверен Михаил Подоляк.

Михаил Подоляк прокомментировал "бавовну" на авиабазах РФ / Офис президента, etoonda.livejournal.com

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк прокомментировал взрывы на авиабазе в Энегельсе Саратовской области, где базируются стратегические бомбардировщики РФ.

Как подчеркнул он в эфире марафона, все, что происходит на военных объектах на территории РФ, является следствием войны, развязанной Кремлем против Украины.

Советник главы ОП уверен в том, что новая "бавовна" свидетельствует об утрате управляемости властной вертикали в РФ.

"Мы будем уничтожать все российское на оккупированных территориях, включая Крым. (В РФ, - ред.) увеличивается число саботажа и неуправляемых процессов по вертикали управления в РФ, поэтому таких эксцессов (взрывы и пожары на стратегических объектах, - ред.) будет много", - добавил Подоляк.

Взрывы на авиабазе Энгельс

Напомним, в ночь на 26 декабря российском городе Энгельс на стратегическом аэродроме прогремели два взрыва. В Сети пишут о погибших и о поврежденных самолетах.

Российские Telegram-каналы сообщают, что в результате атаки на аэродром в Энгельсе погибли 3 человека, еще 4 - получили ранения. Также были повреждены самолеты.

Два взрыва один за другим прозвучали в 01:35 ночи по киевскому времени. До взрывов и вспышки был слышен звук, похожий на звук пролета ракеты или реактивного самолета. В Сети появились видео с камер видеонаблюдения.

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