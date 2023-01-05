Армия Украины зимой получит оружие и после февраля-начала марта начнет освобождать Крым – Свитан

Погода забирает у ВСУ месяц-полтора времени, которое можно было бы использовать для проведения контрнаступательной операции, отметил Роман Свитан.

Армия Украины могла войти в Крым еще летом прошлого года - Свитан / Коллаж фото из архива Романа Свитана, ua.depositphotos.com

Силы обороны Украины уже готовы продвигаться в сторону Азовского моря и перерезать так называемый "сухопутный коридор" в оккупированный Крым. Однако нет смысла наступать до тех пор, пока не промерзнет почва. Есть проблемы и с вооружением. Как только ВСУ получат нужное оружие, начнется движение к Азовскому морю. Операция по освобождению Крымского полуострова ожидается после февраля-начала марта. Об этом заявил полковник запаса ВСУ, военный эксперт Роман Свитан.

В интервью Главреду он рассказал о том, что армия Украины могла войти в Крым еще летом 2022 года, однако тогда военное командование приняло решение освобождать, в первую очередь, Харьковщину.

"Наши войска могли войти в Крым еще летом 2022 года, если бы операция по освобождению Харьковской области была переведена на движение в сторону Азовского моря, на Мелитополь. Если бы так случилось, мы бы уже могли работать в Крыму в том числе. Однако было принято решение сначала двигаться в сторону Купянска, то есть освобождать Харьковскую область", - сказал Свитан.

По его словам, украинские войска уже готовы наступать в сторону Азовского моря и разрушать "сухопутный коридор" оккупантов РФ в Крым. Однако пока реализации задач мешают погодные условия.

"Мы уже готовы двигаться в сторону Азовского моря и перерезать сухопутный коридор противника. Пока только погода забирает у нас месяц-полтора – пока не станет морозно, нет смысла двигаться по грязи", - считает Свитан.

Кроме того, есть проблемы и с вооружениями. Как только техника будет получена в нужных объемах, пойдет движение сил обороны Украины к Азовскому морю.

"Также есть определенные проблемы с количеством средств. Наше командование запросило 300 танков, 700 бронированных машин, 500 стволов артиллерии. То есть для выполнения такого рода продвижения нам не хватает некоторых средств. Как только нам эти средства будут переданы, начнется движение ВСУ в сторону Азовского моря и деоккупация Крыма", - добавил эксперт.

Согласно прогнозу полковника запаса ВСУ, нужное вооружение будет получено зимой. В феврале-начале марта ожидается освобождение Запорожской и Херсонской областей, после чего начнется военная операция по деоккупации Крымского полуострова.

"Думаю, вопрос решится в течение зимы, в конце января. И тогда в феврале или начале марта Запорожская и Херсонская области будут деоккупированы и мы начнем освобождать Крым, по крайней мере, заходить на полуостров", - подчеркнул Роман Свитан.

Возвращение Крыма в Украину

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный ранее говорил о том, что украинской армии, чтобы дойти до админграниц с оккупированным Крымом, нужно продвинуться на 84 километра до Мелитополя. По словам Залужного, деоккупация Мелитополя позволит установить огневой контроль над "сухопутным коридором" захватчиков в Крым и Перекопским перешейком.

В разведке Минобороны Украины сообщали, что российские оккупанты опасаются высадки десанта ВСУ на Крымском полуострове. Они работают над укреплением береговых линий. В частности, устанавливают минные заграждения, роют траншеи и окопы в надежде остановить украинскую военную бронетехнику.

Представитель ГУР Минобороны Андрей Черняк рассказал, что Россия в оккупированном Крыму разместила корабли, подводные лодки, самолеты и наземные комплексы, которые являются носителями ядерных боеприпасов. В Киеве надеются, что мир не допустит применения оккупантами ядерного оружия.

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