ВСУ приближаются: у Зеленского говорят, что "сухопутный коридор" в Крым уже на линии огня

Украинские военные уже приближаются к участку "сухопутного коридора" в Крым. Этот участок уже находится на линии огня.
Об этом рассказал заместитель постоянного представителя президента Украины в Крыму Денис Чистиков в эфире телеканала FREEДОМ. Он говорит, что местные перевозчики начали бояться пользоваться так называемым "сухопутным коридором" к временно оккупированному Крымскому полуострову, ведь остерегаются того, чтобы вдруг не попасть под огонь.
"Наступательные действия ВСУ приближаются к "сухопутному коридору", он уже находится на линии огня. Гражданские перевозчики, которые доставляли топливо, продукты питания через "сухопутный коридор", отказываются от этого маршрута", – заявил Чистиков.
А это уже привело к тому, что в Крыму растут цены на топливо, медикаменты и пищевые продукты.
Кроме этого, российские захватчики уже понимают, что Крымский мост – ненадежный, и что он может быть на линии соприкосновения с Вооруженными силами Украины.
Освобождение Крыма
Ранее представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Черняк рассказал, что Россия стягивает на север Крыма новые воинские подразделения. Захватчики понимают, что им нужно готовиться к контрнаступлению ВСУ, поэтому везде размещают защитные сооружения.
Между тем россияне паникуют из-за мощных "хлопков" в Крыму. Поздно вечером 4 января во временно оккупированном Крыму прогремели мощные взрывы, после чего возник масштабный пожар. Происшествие произошло в районе мыса Фиолент.
Полковник запаса ВСУ, военный эксперт Роман Свитан отмечает, что Силы обороны Украины уже готовы продвигаться в сторону Азовского моря и перерезать так называемый "сухопутный коридор" в Крым. Но нет смысла наступать, пока не промерзнет почва. Есть проблемы и с вооружением. Как только ВСУ получат нужное оружие, начнется движение к Азовскому морю. Операция по освобождению Крыма ожидается после февраля-начала марта.
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