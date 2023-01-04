"Периодические взрывы, будто по чему-то попали": россияне паникуют из-за мощной "бавовны" в Крыму

В сети опубликовали также фото и видео с места взрыва. На кадрах видно, как в небо поднимается огонь.

В оккупированном Севастополе прогремели взрывы / Telegram, pixabay

Поздно вечером 4 января во временно оккупированном Крыму раздались мощные взрывы, после чего возник масштабный пожар. Происшествие произошло в районе мыса Фиолент.

Как сообщают местные Telegram-каналы, в районе мыса увидели возгорание, после чего раздался взрыв и начался пожар. Позже сообщили, что на мысе раздаются периодические взрывы.

"Взрывы и на горизонте что-то горит на Фиоленте. В районе слышны периодические взрывы, будто почему-то попали", - сообщают очевидцы в соцсетях.

Оккупационные "власти" Крыма утверждают, что на Фиоленте якобы взорвался бытовой газовый баллон. Отмечается, что в результате инцидента погиб один человек.

В сети опубликовали также фото и видео с места взрыва. На кадрах видно, как в небо поднимается огонь.

Мыс Фиолент Фиолент – мыс на Гераклейском полуострове в юго-западной части оккупированного Крыма, в Балаклавском районе Севастополя. Западная оконечность внешней гряды Крымских гор., пишет Википедия.

"Бавовна" в России

Как сообщал Главред, страна-агрессор Россия встретила 2023 год под очень сильные взрывы. Так, во многих городах Российской Федерации расцвела очень мощная "бавовна". Россияне слышали "приветственные салюты" минимум в 5 городах. В частности, пользователи соцсетей сообщали о взрывах в Воронеже, Санкт-Петербурге и Белгороде. "Бавовна" раздаваласьтакже в Ростовской и Курской областях. Кроме того, в столице РФ Москве в новогоднюю ночь объявили воздушную тревогу.

Как отметил секретарь СНБО Алексей Данилов, Россия должна пересмотреть свою агрессивную политику по отношению к цивилизованному миру. В противном случае количество взрывов на ее территории будет лишь увеличиваться. Секретарь СНБО добавил, что РФ также стоит перестать начинать войны.

Кроме того, Данилов подчеркнул, что пожары и взрывы на территории России будут до тех пор, пока вся Москва не сгорит. Он подчеркнул, что "бавовна" на российских объектах с каждой неделей будет происходить все чаще и чаще.

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