Удары по военному аэродрому и объекту энергосистемы: в РФ жалуются на мощную 'бавовну'

Воронежцы сообщили об очень громком "хлопке". Было слышно во всех районах города.

В РФ прогремели мощные взрывы / pixabay.com

В ночь на понедельник, 2 января, в Воронеже раздались взрывы на аэродроме "Балтимор", где располагается боевая авиация РФ.

О громких хлопках сообщают очевидцы в местных пабликах.

"Воронежцы сообщили об очень громком "хлопке". Было слышно во всех районах города. По сообщениям уже десятков человек, не похоже на петарды или салюты", – пишут в соцсетях.

По сообщениям местных властей, якобы "запущенный с территории Украины разведывательный беспилотник был сбит ночью на подлете к Воронежу, пострадавших и разрушений нет".

Аэродром Балтимор

Это военный аэродром в Воронеже. Прежнее название: "Воронеж-Б". Аэродром основан в 1930-х годах.

На аэродроме базируется полк фронтовых бомбардировщиков Су-34.

Взрывы в Брянской области

Отметим, что в понедельник, 2 января, власти Брянской области РФ заявили об атаке беспилотника в Климовском районе.

По словам губернатора Александра Богомаза, в результате удара загорелся объект энергетической инфраструктуры.

"Пострадавших нет. На месте работают все оперативные службы. В результате нанесенного удара поврежден объект энергоснабжения, в поселке отсутствует электричество", — написал он у себя в Telegram.

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Напомним, мощные взрывы прогремели ранее в Белгородской области, а также во временно оккупированном РФ Крыму.

Местные власти сообщают о работе системы ПВО. При этом сбитая ракета упала на развязку одной из автодорог.

"Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО. Пострадавших нет. О последствиях на земле оперативные службы уточняют информацию", — пишет он.

При этом Гладков добавил, что "один из фрагментов" ракеты упал на развязку автодороги Комсомольский-Майский. Вследствие чего произошло возгорание травы. По его словам, пожар уже потушили.

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