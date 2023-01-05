Стали известны имена оккупантов, которые запускают дроны-камикадзе по Украине

Захватчики тренировались пользоваться "шахедами" в Иране, прикрываясь "военными учениями".

Стали известны имена оккупантов, атакующих Украину дронами-камикадзе/ Telegram

Страна-агрессор Россия отправляла своих военных в Иран, где они тренировались пользоваться дронами-камикадзе для запусков по Украине. Имена четырех захватчиков, которые после соответствующей подготовки атакуют территорию Украины "шахедами", удалось определить украинским журналистам-расследователям.

Беспилотники по Украине запускают военные 294-го государственного центра беспилотной авиации минобороны РФ. Об этом сообщается в совместном расследовании команд "Следствия.Инфо" и "Наши деньги.Львов".

Согласно данным, которые удалось узнать журналистам, дроны по Украине запускают:

Сергей Созинов;

Андрей Степовой (капитан Воздушно-космических сил РФ);

Глеб Пивкин;

Евгений Глухов (лейтенант Воздушно-космических сил РФ).

Они летом проходили соответствующий инструктаж в Иране, а после возвращения в РФ передавали свой опыт операторам дронов в российской Коломне, а также тестировали новые образцы беспилотников перед отправкой в войска.

В РФ обучение управлению беспилотниками прикрывали якобы традиционными соревнованиями операторов дронов, которые проходят под названием "Соколиная охота". При этом участие в этих "соревнованиях" приняли не только россияне, но и представители Ирана, Беларуси и Армении.

За две недели после завершения таких "соревнований", в которых победила российско-иранская дружба, Россия впервые атаковала Украину дронами-камикадзе Shahed.

Атаки по Украине дронами-камикадзе Shahed

Ранее экс-начальник пресс-службы Генштаба ВСУ полковник Владислав Селезнев отмечал, что Россия намеренно атакует Украину дронами-камикадзе в ночное время чтобы обойти украинскую ПВО. В темное время суток и при плохих погодных условиях разглядеть в небе "шахеди" гораздо труднее, на это и рассчитывают российские оккупанты.

Спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат рассказал, что оккупанты во время запуска по Украине дронов-камикадзе используют одну хитрость, чтобы замаскировать их от радаров украинских военных. Беспилотники летят в темное время суток вдоль Днепра и как можно ниже прижимаются к земле.

Аналитики Института изучения войны (ISW) спрогнозировали, что российские оккупанты используют 1750 иранских беспилотников до мая 2023 года, если будут применять их с интенсивностью, как в период с сентября по декабрь 2022 года.

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