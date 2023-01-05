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"Циничная ловушка": Подоляк разнес заявление патриарха Кирилла, который клянчит "перемирие на Рождество"

5 января 2023, 13:55
РПЦ призывает прекратить огонь на Рождество только с пропагандистской целью, подчеркнул советник руководителя ОП.
Михаил Подоляк, патриарх Кирилл
Подоляк разнес призыв патриарха Кирилла о "рождественском перемирии"/ Офис президента Украины, УНИАН

Российская православная церковь всё время выступает лишь как "пропагандист войны", для православных христиан во всем мире РПЦ не является авторитетом.

Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк. Так он отреагировал на циничный призыв российского патриарха Кирилла "прекратить огонь" и "установить рождественское перемирие с 12:00 6 января до 24:00 7 января".

Подоляк такой призыв РПЦ назвал циничной ловушкой и пропагандистским шагом.

"РПЦ не является авторитетом для глобального православия и выступает лишь как "пропагандист войны". РПЦ призывала к геноциду украинцев, поощряла массовые убийства и настаивает на еще большей милитаризации Рф. Поэтому заявление РПЦ о "рождественском перемирии" – циничная ловушка и элемент пропаганды", – написал Подоляк в Twitter.

Напомним, патриарх Кирилл, который ранее призвал убивать украинцев, призвал установить "рождественское перемирие" с 6 по 7 января. Соответствующее заявление было опубликовано на официальном сайте Московского патриархата.

Ранее российский патриарх РПЦ Кирилл похвалил российских оккупантов за "защиту русского мира". На встрече с детьми из оккупированных районов Донецкой и Луганской областей он заявил, что интересы российского православия есть не только в России.

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