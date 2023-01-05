"Абсолютная чушь": у Байдена разнесли военные бредни Путина и "уничтожение HIMARS" в Украине

Агрессор Россия при помощи своей пропаганды пытается показать войну против Украины, дескать, как "оборонительную военную операцию", отметили в Белом доме.

"Уничтоженные HIMARS" - часть пропаганды Путина, - администрация Байдена / Коллаж скриншот YouTube, Википедия

В администрации президента США Джо Байдена ничего не знают о якобы "уничтожении" российскими оккупантами на поле боя систем HIMARS, которые Штаты передали Украине. Вероятно, заявление является частью пропаганды Путина – агрессор РФ пытается выдать войну против Украины как "оборонительную операцию", направленную на, дескать, "защиту" от западного мира. Подобные заявления – абсолютная чушь. Об этом заявил высокопоставленный представитель Белого дома Джон Кирби.

Как сообщает The Hill, в ходе брифинга он рассказал о том, что у Вашингтона нет информации относительно, мол, "уничтожения" оккупантами России "двух стартовых рамп для реактивных систем залпового огня HIMARS американского производства" (как это назвали пропагандисты Москвы, - ред.).

"Я видел заявления россиян о том, что они поразили систему HIMARS, и в ответ на это у нас нет подтверждающей информации", - сказал Кирби.

Как напомнил американский чиновник, Москва уже публиковала подобные отчеты. Вероятно, речь идет об очередном эпизоде дезинформационной кампании России, которая пытается представить полномасштабную войну против Украины как, дескать, "защиту от Запада". Абсолютно понятно, что такие заявления – полная чушь.

"Давайте будем абсолютно откровенными. Это война России против Украины. И Путин может утверждать сколько угодно, что это какая-то борьба против Запада, это экзистенциально для его безопасности, это США против России, это НАТО против России — мы все знаем, что это абсолютная чушь", - подчеркнул Джон Кирби.

Напомним, секретарь Белого дома Карин Жан Пьер заявила, что страна-оккупант Россия не намерена вести реальные переговоры по завершению войны против Украины.

К тому же Москва не будет прекращать попыток аннексии украинских территорий. В сложившейся ситуации Штаты сконцентрируются на военной помощи Киеву.

Ранее бывший спецпредставитель США по Украине Курт Волкер предположил, что война Москвы и Киева будет продолжаться в течение 2023 года.

Мирные переговоры могут начаться при условии поражений оккупантов на поле боя. Чтобы принудить врага к реальному диалогу, ВСУ должны разбить войска РФ на поле боя.

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