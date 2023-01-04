У Байдена раскрыли планы РФ по Украине: враг не стремится к диалогу и хочет аннексировать территории

США намерены сосредоточиться на поставках вооружений Украине для укрепления позиций государства, сказала секретарь Белого дома Карин Жан Пьер.

Россия не готова к дипломатии, поэтому США помогут Украине с оружием - Белый дом / Википедия, pixabay

Страна-агрессор Россия не стремится к проведению реальных переговоров с Украиной и лишь усугубляет свою военную агрессию. Москва не собирается прекращать попытки аннексии украинских территорий. В такой ситуации США сосредоточатся на поставках вооружений Украине для усиления ее позиций. Об этом заявила спикер Белого дома Карин Жан Пьер.

В ходе брифинга американской администрации она рассказала о том, что Вашингтон не видит каких-либо признаков готовности оккупанта России к участию в добросовестных переговорах, направленных на установление мира в Украине. Поэтому Штаты будут и в дальнейшем помогать Киеву оружием, чтобы усилить позицию украинского государства.

"Трудно серьезно воспринимать идею, что Россия готова к ведению добросовестной дипломатии", - сказала представитель Белого дома.

Также она добавила, что Москва только усугубляет свою военную агрессию, не пытается остановить войну и прекращение аннексии территорий Украины.

"Это вообще не является основой для настоящей дипломатии", - подчеркнула Карин Жан Пьер.

Война России против Украины

Американский дипломат, бывший представитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер полагает, что война продолжится в течение 2023 года. Реальные переговоры между Киевом и Москвой могут возникнуть в случае поражения оккупантов на поле боя.

Для этого ВСУ нужно будет разбить войска России.

Руководитель Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщил о продвижении сил обороны Украины в регионе. Они установили огневой контроль над стратегической трассой Сватово-Кременная. По этой причине захватчики сталкиваются с серьезными проблемами в логистике.

Начальник Харьковского гарнизона Сергей Мельник ожидает, что как только промерзнет почва, войска РФ двинутся на Харьков. По мнению Мельника, они будут атаковать силами мобилизованных. ВСУ будут отбивать атаку.

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