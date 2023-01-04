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У Байдена раскрыли планы РФ по Украине: враг не стремится к диалогу и хочет аннексировать территории

4 января 2023, 09:08
США намерены сосредоточиться на поставках вооружений Украине для укрепления позиций государства, сказала секретарь Белого дома Карин Жан Пьер.
HIMARS, США
Россия не готова к дипломатии, поэтому США помогут Украине с оружием - Белый дом / Википедия, pixabay

Страна-агрессор Россия не стремится к проведению реальных переговоров с Украиной и лишь усугубляет свою военную агрессию. Москва не собирается прекращать попытки аннексии украинских территорий. В такой ситуации США сосредоточатся на поставках вооружений Украине для усиления ее позиций. Об этом заявила спикер Белого дома Карин Жан Пьер.

В ходе брифинга американской администрации она рассказала о том, что Вашингтон не видит каких-либо признаков готовности оккупанта России к участию в добросовестных переговорах, направленных на установление мира в Украине. Поэтому Штаты будут и в дальнейшем помогать Киеву оружием, чтобы усилить позицию украинского государства.

"Трудно серьезно воспринимать идею, что Россия готова к ведению добросовестной дипломатии", - сказала представитель Белого дома.

Также она добавила, что Москва только усугубляет свою военную агрессию, не пытается остановить войну и прекращение аннексии территорий Украины.

"Это вообще не является основой для настоящей дипломатии", - подчеркнула Карин Жан Пьер.

Война России против Украины

Американский дипломат, бывший представитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер полагает, что война продолжится в течение 2023 года. Реальные переговоры между Киевом и Москвой могут возникнуть в случае поражения оккупантов на поле боя.

Для этого ВСУ нужно будет разбить войска России.

Руководитель Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщил о продвижении сил обороны Украины в регионе. Они установили огневой контроль над стратегической трассой Сватово-Кременная. По этой причине захватчики сталкиваются с серьезными проблемами в логистике.

Начальник Харьковского гарнизона Сергей Мельник ожидает, что как только промерзнет почва, войска РФ двинутся на Харьков. По мнению Мельника, они будут атаковать силами мобилизованных. ВСУ будут отбивать атаку.

Смотрите видео ТСН - какой будет война в 2023 году

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