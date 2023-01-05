Война перенесется в РФ: ВСУ зайдут на территорию страны-агрессора в двух местах – полковник

Такой маневр поможет отрезать группировку оккупантов на Донбассе от поставок из России, разбить ее и завершить войну.

ВСУ зайдут на территорию РФ в двух местах, говорит Свитан/ 128-я отдельная горно-штурмовая Закарпатская бригада, личный архив Свитана

Боевые действия со временем перенесутся на территорию России. Украинские военные могут зайти на территорию страны-агрессора как минимум в двух местах.

Обойтись без такого шага вряд ли получится, ведь таким образом защитники Украины смогут перерезать доступ группировки оккупантов, которые находятся на Донбассе, к поставкам из РФ. Об этом рассказал военный эксперт, полковник запаса, военный летчик-инструктор Роман Свитан в интервью Главреду.

"Боевые действия точно будут перенесены на территорию Российской Федерации, как минимум, в двух локациях. Во-первых, в районе Валуек. Это очень важный пункт для россиян, который нужно обязательно отрезать, чтобы снять проблему с Харьковской и Луганской областей", – отмечает полковник.

Вторая локация, куда могут зайти украинские воины – Таганрог. После освобождения Луганска защитникам Украины придется идти через Краснодон на Таганрог для того, чтобы отрезать Донецкую группировку войск врага от поставок из России.

Кто такой Роман Свитан Роман Свитан (4 января 1964 г. Макеевка Донецкой области) – украинский военный, полковник запаса, прошедший через плен в 2014 году, работал советником руководителя Донецкой ОГА Сергея Таруты. После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля 2022 года стал одним из ведущих военных экспертов на украинских телеканалах и других медиа, пишет Википедия.

Таким образом украинские военные смогут уничтожить эту группировку и освободить Донецкую область.

"Другими словами, нам нужно будет выйти на Таганрогский залив Азовского моря, поэтому часть возле Таганрога и западнее от него придется ненадолго занять, пока мы не уничтожим донецкое группировки войск. Потом, конечно, мы с этих российских территорий пойдем к российско-украинской границе", – отмечает Свитан.

Освобождение территорий Украины от оккупантов

Ранее военный эксперт Владислав Селезнев отмечал, что для Украины 2023 год может стать победным в войне. Она имеет возможности освободить все свои территории и вернуться к границам по состоянию на 1991 год. Он назвал две возможные даты этого – конец мая или август 2023 года.

Однако военный эксперт Роман Свитан отмечает: когда Украине удастся вернуть все свои территории и выйти на границы по состоянию на 1991 год, это еще не будет означать полной победы над Россией. Полная победа для Украины – это распад Российской Федерации на составляющие.

Свитан отмечал, что защитники Украины уже готовы продвигаться в сторону Азовского моря и перерезать так называемый "сухопутный коридор" к оккупированному Крыму. Однако нет смысла наступать, пока не промерзнет почва. Есть проблемы и с вооружением. Как только ВСУ получат нужное оружие, начнется движение к Азовскому морю. Операция по освобождению Крыма ожидается после февраля-начала марта.

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