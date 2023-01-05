glavred
УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

РФ усилит наступление на Луганщине, к Кременной подтянули больше сил – Гайдай

5 января 2023, 11:41
Оккупанты "просели" в направлении Кременной, поэтому стягивают туда дополнительную технику и личный состав.
Российские военные, Сергей Гайдай, Кременная
Оккупанты "просели" возле Кременной и стягивают туда войска/ Минобороны РФ, ОПУ, Радио Свобода

Армия страны-агрессора России может в ближайшее время усилить боевые действия на Луганском направлении. К этому ее подтолкнут морозы, рассказал глава Луганской ОВА Сергей Гайдай в эфире телемарафона в четверг, 5 января.

Он отмечает, что оккупанты "проседают" в направлении Кременной, поэтому они начали стягивать туда дополнительные силы и технику. В город перебрасывают свежемобилизованных и зэков-"вагнеровцев".

"Из Харьковской стороны шаг за шагом наши войска освобождают территорию Луганской области. Да, это происходит не так быстро, как хотели бы многие люди, но там огромное нашествие и личного состава, и техники, и всё заминировано. Когда они (оккупанты – ред.) увидели, что они немного "проседают" в направлении Кременной, они начали перебрасывать туда дополнительные силы и средства", – рассказал Гайдай.

Также он отметил, что захватчики продолжают терроризировать гражданских. Они закрывают на въезд и выезд целые населенные пункты. Последним таким населенным пунктом стало село Титаровка. Оккупанты ищут среди местных жителей тех, кто сотрудничает с ВСУ, ведь считают, якобы именно местные виновны в ударах украинских военных по складам захватчиков.

Мирных жителей десятками силой вывозят в оккупированный Луганск. Тех мужчин, которые отказываются воевать против родного государства Украины, подвергают жестоким пыткам. Некоторых из них просто убивают на месте.

Ситуация в Кременной на Луганщине

Ранее представитель восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый рассказывал, что украинские военные мощно наступают в направлении Кременной. Россия боится этого контрнаступления и уже вывезла из населенного пункта оккупационное командование.

Австрийский военный аналитик Том Купер проанализировал ситуацию вокруг продвижения подразделений ВСУ в районе Кременной. Он отмечает, что пока нет достаточных подтверждений тому, что ВСУ удалось прорвать вражескую оборону в районе города. Вместе с тем он пишет о том, что украинским военным удается продвигаться вперед в районе Кременной, несмотря на ожесточенное сопротивление противника.

Сергей Гайдай рассказывал, что Силы обороны Украины постепенно освобождают свои территории на направлении Сватово-Кременная на Луганщине. Установлен огневой контроль над стратегически важной трассой Р-66, которая идет из Белгородской области через Сватово в Кременную и Северодонецк. Иногда на нее выходят ССО. Ситуация серьезно осложнила логистику для оккупантов.

Читайте также:

война в Украине Кременная вторжение России Сергей Гайдай новости Луганской области
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

11:47

Адаптированы к любым условиям: Украина получит от Франции БТР ACMAT Bastion

11:41

РФ усилит наступление на Луганщине, к Кременной подтянули больше сил – ГайдайВидео

11:20

Партиарх Кирилл цинично молит о перемирии: ранее он призывал убивать украинцевВидео

11:14

Армия Украины зимой получит оружие и после февраля-начала марта начнет освобождать Крым – СвитанВидео

10:59

Мощно заработает, как новая машина: чем почистить компьютер от пыли

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

10:48

Российская верхушка заинтересована в затягивании войны до 2024 года - СвитанВидео

10:48

На Луганщине 15 тысяч оккупантов могут оказаться в "котле"мнение

10:45

Развал России произойдет в 2024 году - военный экспертВидео

10:32

Большой секрет маленького семечка: 4 способа вкусно использовать семена льна для железного здоровья

Реклама
10:21

Дадут ли США Украине тяжелые танки Abrams: СМИ узнали о позиции администрации БайденаВидео

10:10

Выход на границы 1991 года – еще не победа, Украина должна дождаться распада РФ – СвитанВидео

09:51

Предсказания полны гибели и мрака: что напророчила Ванга на 2023 годВидео

09:38

Придумывают себе победы: в РФ изменили риторику, чтобы замылить глаза россиянам – ISWВидео

09:36

Как почистить селедку от костей и кожи за одну минуту: изумительный секрет, проверенный годамиВидео

09:35

Войска России в случае вторжения из Беларуси дальше границы не пройдут – генерал ВСУВидео

09:12

Как сделать дома идеальный порядок: 3 секрета, которые позволят забыть о постоянных уборках

09:08

Епифаний проведет Рождественское богослужение в Успенском соборе Киево-Печерской лаврыВидео

09:00

Война перенесется в район Таганрога и Валуек, а в 2024 году Россия развалится – полковник СвитанВидео

08:48

"Украина вернет территории в пределах 1991 года": эксперт назвал две вероятные датыВидео

08:41

Новый перелом в войне с РФ: ВСУ дадут ракеты Storm Shadow с дальностью до 450 км – Пионтковский

Реклама
08:30

Невероятно, но это работает: что делать если нет вантуза - хитрый способВидео

08:00

Война как фактор: как изменится курс доллара в 2023 годумнение

07:50

ВСУ отбросили оккупантов за пределы Бахмута - глава Донецкой ОВАВидео

07:40

Почему нельзя дома держать денежное дерево: есть риск отравитьсяВидео

07:34

Опубликовано свежее фото Крымского моста: спустя 3 месяца после взрыва там еще идут ремонтные работыВидео

07:30

США объявят о новом пакете военной помощи для Украины в ближайшие недели

07:30

Гороскоп на сегодня 5 января: у Скорпионов откроются таланты, а Тельцам придется держать чувства

07:00

Христос родился! Поздравления в картинках и открытках: Христос рождается

06:48

Атаки "Шахедов" продолжатся до мая: в ISW подсчитали, как быстро РФ использует иранские дроны

06:22

Впереди резня пригожинских зековмнение

05:20

Судьба балует их всю жизнь: 4 самых счастливых женских имениВидео

04:30

"Распад России никто не сможет остановить": дипломат сказал, когда начнут отваливаться части РФВидео

03:30

Врежут максимальные морозы: украинцев напугали резким похолоданием и назвали датыВидео

03:20

12 блюд на Рождество 2023, которые принесут вам успех: самые простые и легкие рецептыВидео

02:42

Бабушка, покорившая время: 73-летняя Вера Вонг похвасталась стройными ножками в купальнике

01:41

Совместимость знаков Зодиака в любви: они идеально подходят друг другу

01:40

"Царь - ненастоящий": дипломат предрек мрачную судьбу Путину и России в 2023 годуВидео

00:51

Можно привлечь неприятности одним движением: приметы на 5 января, которые никогда не нарушалиВидео

00:30

Россияне за несколько часов профукали $27 млн: ВСУ "приземлили" штурмовик Су-25 и вертолет Ка-52

04 января, среда
23:56

52-летняя "немецкая Барби" Клаудия Шиффер засветила полукружья груди в утонченном платье

Реклама
23:50

Как нельзя одеваться после 40 лет: 12 вещей, с которыми нужно попрощаться, чтобы не стать "бабкой"

23:35

"Периодические взрывы, будто по чему-то попали": россияне паникуют из-за мощной "бавовны" в КрымуВидео

23:17

Уникальный ленивый пирог с капустой на Рождество: быстрый рецепт, который принесет богатство в домВидео

23:09

"Россияне добились постепенного прогресса": США о боях за БахмутВидео

22:57

Гороскоп Таро на 2023 год: Рыбам – проблемы с доверием, Близнецам – свобода, Овнам - выгораниеВидео

22:46

Украина может получить больше HIMARS для ударов по оккупантах: США готовят новый пакет помощиВидео

22:32

С наступающим Рождеством – душевные поздравления и открытки в преддверии светлого праздника

21:59

"За 3 недели враг взял бы Львов": Украина начала готовиться к войне в декабре 2019 года - ДаниловВидео

21:53

Звезда Марвел показал, как выглядит после страшной аварии в горах - Тор и Капитан Америка в шоке

21:34

"Нам надо готовиться": Данилов предупредил, что Россия пойдет на эскалацию войны в февралеВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости Украины
Персоны
Марк ФейгинОлег ЖдановВладимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий Ким
Гороскоп
Гороскоп на неделюГороскоп на завтраГороскоп таро на неделю
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения дочери
Синоптик
Прогноз погодыПогода на неделюПогода зимаМагнитная буряПогода на выходные
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюдаНовый год 2023
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прическиНовогодний маникюр
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять