РФ усилит наступление на Луганщине, к Кременной подтянули больше сил – Гайдай

Оккупанты "просели" в направлении Кременной, поэтому стягивают туда дополнительную технику и личный состав.

Оккупанты "просели" возле Кременной и стягивают туда войска/ Минобороны РФ, ОПУ, Радио Свобода

Армия страны-агрессора России может в ближайшее время усилить боевые действия на Луганском направлении. К этому ее подтолкнут морозы, рассказал глава Луганской ОВА Сергей Гайдай в эфире телемарафона в четверг, 5 января.

Он отмечает, что оккупанты "проседают" в направлении Кременной, поэтому они начали стягивать туда дополнительные силы и технику. В город перебрасывают свежемобилизованных и зэков-"вагнеровцев".

"Из Харьковской стороны шаг за шагом наши войска освобождают территорию Луганской области. Да, это происходит не так быстро, как хотели бы многие люди, но там огромное нашествие и личного состава, и техники, и всё заминировано. Когда они (оккупанты – ред.) увидели, что они немного "проседают" в направлении Кременной, они начали перебрасывать туда дополнительные силы и средства", – рассказал Гайдай.

Также он отметил, что захватчики продолжают терроризировать гражданских. Они закрывают на въезд и выезд целые населенные пункты. Последним таким населенным пунктом стало село Титаровка. Оккупанты ищут среди местных жителей тех, кто сотрудничает с ВСУ, ведь считают, якобы именно местные виновны в ударах украинских военных по складам захватчиков.

Мирных жителей десятками силой вывозят в оккупированный Луганск. Тех мужчин, которые отказываются воевать против родного государства Украины, подвергают жестоким пыткам. Некоторых из них просто убивают на месте.

Ситуация в Кременной на Луганщине

Ранее представитель восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый рассказывал, что украинские военные мощно наступают в направлении Кременной. Россия боится этого контрнаступления и уже вывезла из населенного пункта оккупационное командование.

Австрийский военный аналитик Том Купер проанализировал ситуацию вокруг продвижения подразделений ВСУ в районе Кременной. Он отмечает, что пока нет достаточных подтверждений тому, что ВСУ удалось прорвать вражескую оборону в районе города. Вместе с тем он пишет о том, что украинским военным удается продвигаться вперед в районе Кременной, несмотря на ожесточенное сопротивление противника.

Сергей Гайдай рассказывал, что Силы обороны Украины постепенно освобождают свои территории на направлении Сватово-Кременная на Луганщине. Установлен огневой контроль над стратегически важной трассой Р-66, которая идет из Белгородской области через Сватово в Кременную и Северодонецк. Иногда на нее выходят ССО. Ситуация серьезно осложнила логистику для оккупантов.

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