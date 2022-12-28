Бегут от ВСУ: РФ вывезла из Кременной оккупационное командование

Сергей Череватый сразу отметил, что пока рано говорить о деоккупации города.

Оккупанты вывели командование из Кременной / коллаж фото Радио Свобода, Reuters

Украинские военные мощно наступают в направлении Кременной. Россия боится этого контрнаступления и уже вывезла из населенного пункта оккупационное командование. Об этом в эфире телемарафона заявил представитель восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый.

Он сразу отметил, что пока рано говорить о деоккупации города.

"На этом направлении продолжается некоторое время мощная работа наших подразделений, в частности десантно-штурмовых. Когда там будет достигнут существенный результат, мы обязательно сообщим об этом общественности. Пока надо запастись терпением и ждать официальных сообщений", - сказал Череватый.

Ситуация в Кременной

26 декабря председатель Луганской ОГА Сергей Гайдай сообщил, что возле Кременной на Луганщине продолжаются бои. Украинским воинам удалось немного оттеснить российских оккупантов, боевые действия уже происходят недалеко от города.

Тем временем военное командование РФ уже убежало из города, к которому приближаются защитники Украины. Командиры оккупантов переместились в Рубежное.

27 декабря стало известно, что украинские военные продвинулись на фронте возле Кременной в Луганской области - этот город имеет стратегическое значение для дальнейшей наступательной операции на Северодонецк, Лисичанск и Сватово.

Заместитель министра обороны Анна Маляр ранее сообщала, что российские оккупанты поставили перед собой цель выйти на административную границу Донецкой области до конца текущего года.

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