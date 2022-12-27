США не хотят передавать Украине ракеты дальнего действия: Свитан назвал истинную причину

Американские власти боятся, что это передача таких ракет спровоцирует вывод боевых действий за пределы Украины.

США не хотят передавать Украине ракеты дальнего действия / Коллаж фото 128-я отдельная горно-штурмовая Закарпатская бригада, личный архив Романа Свитана

США не хотят передавать Украине ракеты, которые будут доставать на грубину 300 км. Все из-за того, что такие ракеты будут давать возможность уничтожать военные цели в глубине РФ. Американские власти боятся, что это спровоцирует вывод боевых действий за пределы Украины. Об этом заявил военный эксперт и полковник запаса ВСУ Роман Свитан, сообщает УНИАН.

Стоит отметить, что сейчас ВСУ могут доставать цели на губине до 100-150 км.

"Часть политикума администрации президента Джо Байдена – это часть, в которой есть директор ЦРУ Уильям Бернс, советник по национальной безопасности Джейк Салливан. Они не желают выхода боевых действий за пределы Украины", – сказал Свитан.

Он не исключает, что такие действия действительно могут привести к серьезной эскалации.

"Бои уже идут возле России. Горит Белгородская, Курская, Брянская, Ростовская, Воронежская области. То есть, эта война уже не может остаться на территории Украины. Она обязательно будет на территории России, как минимум на глубину", – добавил Свитан.

Он акцентировал внимание на том, что от района Середины-Буды в Сумской области до Москвы всего чуть больше 400 км.

"А там, где ATACMS, там и PrSM – это 500 км. PrSM – это типа ATACMS, лишь немного дальше. Тоже работают с тех же HIMARS. Дальнейшее разрастание на такие дальности ракет ... А это ракеты уже немного другие – это ракеты с боевой частью более 200 кг, которые очень сложно сбить. Баллистические ракеты такого уровня будут доставать и в Москву", – добавил эксперт.