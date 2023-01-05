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"Не бухайте, женщин не насилуйте": Пригожин выпустил на волю группу "зэков", воевавших в Украине

5 января 2023, 12:18
Первая партия российских преступников, воевавших против Украины, уже оказалась на свободе в РФ. С них сняли судимости.
Евгений Пригожин
Пригожин выпустил на свободу первую группу "зэков", воевавших против Украины/ скрин

Владелец частной военной компании "Вагнер" и "повар Путина" Евгений Пригожин выпустил на волю первую партию преступников, которых он вытащил из-за решетки в РФ в обмен на то, что они пойдут воевать против Украины. Тех преступников, что уже "отвоевали свое", выпустили на свободу со снятием всех судимостей.

Об этом сообщает российское пропагандистское информагентство "РИА "Новости". Пропагандисты опубликовали соответствующее видео, на котором показано общение Пригожина с преступниками в госпитале.

При этом "повар Путина" говорит зэкам, будто бы теперь россияне должны относиться к ним с уважением. Мол, если бы они не пошли на войну, то пришлось бы идти "молодым ребятам, которые гуляют по клубам в Москве и ездят на дорогих автомобилях".

По словам прихвостня Путина, некоторые преступники якобы отправились на войну против Украины потому, что им "просто хотелось защищать Родину", хотя им будто бы "оставалось отсидеть по несколько дней".

Напоследок Пригожин дал зэкам рекомендации перед тем, как они выйдут на свободу: "Много не бухайте, не употребляйте наркотики, баб не насилуйте".

Напомним, "повар Путина" Евгений Пригожин отметился очередной порцией бреда о "зэках"-добровольцах, которых он отправил воевать против украинцев в составе своей ЧВК "Вагнера". На встрече с ранеными "зэками"-вагнеровцами он заявил, якобы потеря конечностей или зрения – это еще не повод ехать домой. По его словам, "если оторвет ногу, то можно новую приварить".

Раньше Пригожин размечтался, что когда-нибудь стране-агрессору России якобы удастся победить Украину, а затем НАТО и весь мир. При этом он говорит, будто России мешает победить коррупция и бюрократия. А потому, мол, сначала нужно победить "бюрократов и коррупционеров" в РФ, а уже после этого до конца 2023 года "захватить мир".

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