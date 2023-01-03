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"Ногу оторвет – новую приварим, это не повод ехать домой": Пригожин выдал новый бред о вагнеровцах

3 января 2023, 18:20
По мнению "повара Путина", зэки-добровольцы могут воевать против Украины даже без ног, рук или зрения.
Евгений Пригожин
Пригожин считает, что вагнеровцы могут воевать даже без рук, ног или зрения/ скрин

Владелец частной военной компании "Вагнера" и "повар Путина" Евгений Пригожин отличился очередной порцией бреда о зэках-добровольцах, которых он отправил воевать против украинцев в составе своей ЧВК.

На встрече с ранеными зэками-вагнеровцами он заявил, якобы потеря конечностей или зрения – это еще не повод ехать домой. Мол, можно остаться в составе ЧВК "Вагнера" и дальше воевать. Соответствующее видео с речью Пригожина в госпитале перед оккупантами появилось в Telegram.

По его словам, те оккупанты, у которых теперь нет ноги, могут пойти саперами, и если им оторвет протез, то поставят новый.

"То, что они остались без ног, без рук, без зрения – это не значит, что нужно нарушать закон, надо ехать домой. Те, кто может вернуться к нам, вернутся к нам и будут на разных должностях, на которых не нужна нога. Сапером пойдет, если еще одна мина взорвется, то железяку оторвет, а новую приварим", – заявил "повар Путина", обращаясь к раненым на войне вагнеровцам.

При этом в своей пламенной речи Пригожин отмечает, якобы зэков-вагнеровцев, получивших инвалидность во время участия в войне, "все должны уважать". Мол, если бы не они, на их месте были бы "студенты из Подмосковья или симпатичные ребята, которые ходят на дискотеку в России и ездят на Мерседесах".

А потом мысль "понесла" Пригожина так сильно, что он сравнил зэков-"добровольцев" с младенцами – мол, они "настолько чисты перед законом, как будто их "из роддома выписали". В ответ на такое откровенное издевательство кто-то из толпы пошутил: "Только без ног".

Евгений Пригожин
скрин

Ранее Пригожин размечтался, что когда-то стране-агрессору России якобы удастся победить Украину, а затем НАТО и весь мир. При этом он говорит, будто России мешает победить коррупция и бюрократия. А потому, мол, сначала нужно победить "бюрократов и коррупционеров" в РФ, а уже после этого до конца 2023 года "захватить мир".

Также Пригожин придумал нелепое оправдание провальным действиям оккупантов в Бахмуте Донецкой области. Как утверждает повар Путина, украинские военные в Бахмуте якобы создали "пятьсот линий обороны". При этом российские террористы пожаловались на то, что оккупантам уже не хватает вооружений и боеприпасов.

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