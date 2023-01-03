"Невидимые" дроны: оккупанты хитростью прячут "шахеды" от радаров ВСУ

Захватчики пытаются "спрятать" беспилотники-камикадзе от радаров украинских военных, поэтому запускают их вдоль Днепра ниже к земле.

Оккупанты хитростью прячут "шахеды" от радаров, отмечают в Воздушных силах ВСУ/ Telegram, Командование ВСУ

Российские захватчики во время запуска по Украине дронов-камикадзе используют одну хитрость, чтобы замаскировать их от радаров украинских военных. Беспилотники летят в темное время суток вдоль Днепра и как можно ниже прижимаются к Земле.

Таким образом их очень трудно обнаружить радиолокационно. Об этом рассказал спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире "Украинского радио". Он пояснил, что радары не могут обнаружить цель, которая летит ниже уровня, на котором они находятся.

"Потому что радиолокационно они становятся менее видимыми, как можно ближе прижимаясь к Земле. Хочешь жить – прижимаешься ниже. Радиолокационные средства, которые обнаруживают цель, не будут ее видеть, если цель летит ниже их уровня", – отмечает Игнат.

Он призвал украинцев быть осторожными, ведь даже если все дроны удается сбивать украинской противовоздушной обороне, обломки вражеских беспилотников все равно падают на землю. И часто боевая часть дронов не разрывается в воздухе.

Спикер командования Воздушных сил ВСУ отмечает, что сейчас основная цель врага во время атак дронами – Киев.

Ранее экс-начальник пресс-службы Генштаба ВСУ полковник Владислав Селезнев отмечал, что Россия намеренно атакует Украину дронами-камикадзе в ночное время, чтобы обойти украинскую ПВО. В темное время суток и при плохих погодных условиях разглядеть в небе "шахеды" гораздо труднее, на это и рассчитывают российские оккупанты.

Напомним, украинские силы противовоздушной обороны за прошедшие двое суток сбили 100% дронов, которыми российские войска атаковали территорию Украины. Такие данные озвучил спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

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