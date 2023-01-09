РФ изолирована, ракетная война против Украины не поможет ей переломить ход войны - эксперт

Иран – это единственная страна, которая помогает России вооружениями. Но этой помощи ничтожно мало для ведения такой войны.

Россияне бьют по мирным жителям, а в ответ украинцы точечно отвечают по российским военным базам / Фото 128-я отдельная горно-штурмовая Закарпатская бригада

Россия абсолютно изолирована в мире, ей не на кого опираться, а ее собственные силы истощаются. Поэтому стране-агрессору все сложнее вести войну против Украины. Об этом в интервью Главреду рассказал российский социолог, публицист, автор книг Игорь Эйдман.

По его словам, страны, которые составляют значительную часть мировой экономики, а именно страны "Большой семерки" и Европы, ввели санкции против РФ, которые экономически ее душат.

"Есть квазинейтральные страны, вроде Индии и Китая, которые все еще поддерживают экономические отношения с РФ, но не собираются помогать России вооружениями и как-то обходить санкции. Мы видим, что даже ближайший союзник РФ, Казахстан, отказывается ей помогать в обходе санкций. Есть только отдельные страны-изгои, которые готовы сотрудничать с Россией в военной сфере. Прежде всего – Иран и оккупированная РФ Беларусь", - сказал Ейдман.

По сути Иран – это единственная страна, которая помогает России вооружениями.

"Но этой помощи ничтожно мало для ведения такой войны. Россия всегда опиралась на множество союзников, прежде всего западных. Сейчас Россия абсолютно изолирована, ей не на кого опираться, а ее собственные силы истощаются. Это видно даже по тому, как резво российская армия начинала эту войну, позднее пыталась концентрироваться на отдельных фронтах и наступать, а вскоре перестала наступать везде и, наоборот, начала отступление", - отметил эксперт.

Эйдман добавил, что РФ пытается вести ракетную войну против Украины, но и она не принесет агрессору успеха.

Хотя ракетные удары приносят украинцам множество жертв, но переломить ход войны не могут.

"Россияне бьют по мирным жителям, а в ответ украинцы точечно отвечают по российским военным базам. И, как мы видим, Украина здесь тоже имеет успех – недавний случай с Макеевкой у всех на слуху", - объяснил он.

Как сообщал Главред, Эйдман считает, что вероятность того, что в 2023 году Украина победит в войне или, по крайней мере, переломит ее ход в свою пользу, достаточно велика.

"Вероятность этого сценария – 70%. С вероятностью 20% война продолжится, 10% – что произойдет эскалация конфликта с возможным применением ядерного оружия, в который будет втянуто НАТО. Однако, даже если процесс затянется, то в следующем году он закончится тем же - победой Украины", - сказал он.

Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов заявлял, что 2023 год может стать победным для Украины в этой войне. А Россию в этом году ждет трансфер власти.

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