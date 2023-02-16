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Жданов рассказал, что не так с ядерными пугалками Путина

16 февраля 2023, 12:09
Военный эксперт усомнился, что Россия соблюдает нормативные условия хранения ядерных устройств.
Владимир Путин, Олег Жданов
Владимир Путин, Олег Жданов / сайт Кремля, Главред

Российское ядерное оружие может оказаться непригодным к использованию из-за ненадлежащего технического обслуживания ядерных боезарядов и ракет-носителей.

Военный эксперт Олег Жданов на своем YouTube-канале отметил, что плутониевые заряды для ядерного оружия нужно периодически обновлять, поскольку у плутония достаточно короткий период полураспада.

"Урановые заряды могут дольше находиться на хранении. Но сегодня никто не может уверенно сказать, насколько они технически исправны и пригодны", – заявил Жданов.

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Кто такой Олег Жданов

Олег Владимирович Жданов (30 марта 1966, Дрезден, ГДР) – советский и украинский военный, полковник запаса ВСУ, украинский военный эксперт.

С 2016 года часто пишет статьи в украинской, российской, белорусской и иракской прессе. Открыл собственный ютуб-канал, в котором выпускает видео с аналитикой боевых действий, где имеет более 700 тысяч подписчиков и 63 млн просмотров, пишет Википедия.

Также он отметил что в случае с обычными боеприпасами для проверки их пригодности делается контрольный отстрел небольшой партии. Однако с ядерным оружием этот метод неприменим. Отдельный вопрос – насколько Россия соблюдает нормативные условия хранения ядерных устройств.

"Учитывая, как в России могут стырить деньги, то условия хранения могут быть крайне негативными", – пояснил эксперт.

Ядерный шантаж РФ

Ранее сообщалось о том, что в случае применения ядерного оружия в войне с Украиной Россия может получить ответный ядерный удар. Ответный ядерный удар по РФ могут нанести Соединенные Штаты, пишет британская The Sun.

В материале подчеркивается, что США также могут нанести ответный ядерный удар по России, в том числе по Москве.

Напомним, ранее Михаил Гончар объяснил, почему РФ не выгодно применять ядерное оружие в войне против Украины.

"Во-первых, если в России рассчитывают, что после ядерного удара по ВСУ или какому-то из городов Украина капитулирует, то этого не будет. Во-вторых, применение тактического боезаряда даст РФ определенное тактическое преимущество, но дальше должны идти российские войска и занимать эту радиоактивно зараженную территорию", — обратил внимание он.

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Автор: Сергей Кущ
война в Украине ядерное оружие Олег Жданов
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