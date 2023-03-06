УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

ВСУ перебросили резервы: спецназ ССО контратакует в Бахмуте – украинский офицер

6 марта 2023, 14:58
Противник практически убедился в тщетности атак с юга и сконцентрировал усилия на попытках окружить Бахмут.
Бахмут
ВСУ продолжают оборону Бахмута / Twitter/informatorlgua, Freeradio

Украинское командование заявляет, что об отходе из Бахмута речь не идет. Украинские бойцы держат под контролем основную трассу в город и даже снимают ролики у памятника самолету, возле которого сейчас идет самая тяжелая битва.

Об этом идет речь в материале Сurrenttime. "Стоим, никто не собирается отходить, не верьте российским пропагандистам", — говорят украинские защитники.

ВСУ продолжают борьбу за Бахмут, говорится в материале.

видео дня

В свою очередь офицер первой отдельной бригады спецназначения ВСУ Тарас Березовец раскрыл детали обороны Бахмута.

По его данным, в Бахмуте проводится плановая ротация подразделений: часть подразделений выводится, часть заводится. В то же время ситуация в городе продолжает оставаться контролируемой подразделениями украинской армии.

В то же время противник практически убедился в тщетности атак с юга и сконцентрировал все свои основные усилия на попытках окружить город с северной части, пояснил офицер ВСУ.

По его словам, основные усилия по штурму позиций украинской армии осуществляют наемники "ЧВК Вагнера", а российская армия старается не принимать в них участия из-за огромного количества жертв.

"Противник по-прежнему осуществляет порядка 10-15, в отдельных случаях до 20 штурмов одних и тех же позиций украинских защитников в течение суток. Поэтому регулярное подразделение российской армии отказывается принимать в них участие. Для этого бросают в качестве пушечного мяса наемников из "ЧВК Вагнера", — говорит собеседник.

Он указал на то, что ВСУ не находятся в состоянии исключительной обороны: "Я бы назвал это так: активная оборона с ответными штурмами, которые осуществляют наши подразделения".

"В Бахмуте находятся подразделения регулярных Вооруженных сил Украины, силы территориальной обороны, силы специальных операций. Могу только сказать, что в городе в результате ротаций были заведены свежие пополнения – подготовленные, мотивированные люди, которые осуществляют в том числе и штурмовые действия в отношении противника", — рассказал украинский защитник.

По его словам, поскольку в Бахмуте по-прежнему сохраняются городские коммуникации, есть возможность проникновения в тыл противника, нанесения ему неожиданных ударов и немедленного отхода: "Там находятся специалисты. Это представители сил специальных операций, украинского спецназа, которые специально этому обучались и знают, как вести бои в условиях городской герильи".

Березовец также подчеркнул, что почти за год боев за Бахмут РФ потеряла в этом районе десятки тысяч солдат.

"Противник действительно уже заплатил и продолжает платить огромную цену в боях за Бахмут. Мы можем говорить о количестве погибших конкретно в этом укрепрайоне – это уже свыше 20 тысяч. Это очевидно. Это если мы считаем с начала апреля минувшего 2022 года. То есть практически скоро мы подойдем к годовщине боев за Бахмут, и он до сих пор не взят", — добавил он.

Ситуация в Бахмуте

Ранее сообщалось, что в ходе заседания Ставки верховного главнокомандующего рассмотрели вопрос о вероятном выходе украинских военных из Бахмута. Военное руководство страны убеждено, что Украине следует продолжать оборону и усиливать позиции защитников, чтобы враг не смог "взять" город.

Военный эксперт Олег Жданов сказал, что оккупационная армия России добилась частичного успеха в боях за Бахмут. Ситуация критическая, есть угроза окружения. По мнению Жданова, командование ВСУ может принять решение о выходе из города.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк подчеркнул, что силы обороны Украины пока не выходят из Бахмута. Российские оккупанты взорвали мост, по которому шло надлежащее обеспечение ВСУ, но существуют и другие маршруты. В городе продолжаются интенсивные уличные боевые действия.

Больше новостей:

ВСУ Бахмут война на Донбассе война России и Украины
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

15:36

"Двойников Путина накачивают ядом": офицер КГБ рассказал правду о выступлениях диктатора

15:31

Шесть раз обманывал смерть: умер легендарный гитарист Lynyrd Skynyrd Гэри РоссингтонВидео

15:25

"Будет мощная битва": Залужный и ВСУ подготовили оккупантам ловушку, астролог назвал датуВидео

15:19

Пора весеннего авитаминоза: как помочь организму справиться с недугомВидео

15:10

Почему 7 марта нельзя трогать паутину в доме и жечь свечи: приметы и строгие запреты дняВидео

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

15:05

Скандал на выборах в ВСП: ЦПК назвал адвоката Кивы Алексея Шевчука сомнительным кандидатом

14:58

ВСУ перебросили резервы: спецназ ССО контратакует в Бахмуте – украинский офицер

14:52

Они тают во рту: всего 1 капля превратит тесто для ленивых вареников в невероятное блюдо - рецептВидео

14:44

"Был другом, стал врагом": Z-патриотка Кудрявцева высказалась по поводу ЗеленскогоВидео

Реклама
14:26

Угроза работе ВСУ дронами по оккупантам: Резников оценил сценарий военного альянса Китая с РФВидео

14:22

Украинский комик, поливающий грязью украинцев, оправдался за свои словаВидео

14:15

ВСУ будут держать оборону Бахмута: Зеленский срочно собрал Ставку из-за тяжелых боев на ДонбассеВидео

14:11

Кубань, Курск и Белгород захотят в Украину, а Кадыров сбежит в Дубай: Росс назвал дату распада РФВидео

13:59

Тест по картинке: быстро и просто узнать о своих комплексах

13:40

"Цели будут": в Украине анонсировали новые удары дронов вглубь территории РФ

13:32

РФ не изменит ход войны даже в случае захвата Бахмута - Ллойд ОстинВидео

13:24

Робокоп, Иисус Христос и даже Шпинат: как нельзя называть детей в разных странах мира

13:20

Favbet Foundation передал внедорожник Nissan подразделению "Киянина"

13:17

Как почистить много грецких орехов за секунды: лайфхак, который действительно работаетВидео

13:16

Простой психологический тест: как по стилю одежды узнать о характере человекаВидео

Реклама
13:13

Месяц учений раз в год вместо срочной службы: Резников предложил изменить военную подготовкуВидео

13:10

Будут тянуть с ответом до последнего: принца Гарри и Меган Маркл пригласили на коронациюВидео

12:42

Знаменитый бренд Louis Vuitton влип в скандал из-за свастики РФ: в ОП жестко ответили

12:26

"Когда мама дала сотку, чтобы выступил для бабушки": Киркорова в трусах подняли на смехВидео

12:20

Парад победы в Киеве состоится в июне: астролог Влад Росс предсказал исход войны и будущее РФЭксклюзив

12:15

Гороскоп на завтра 7 марта 2023: Рыбам – сложные задачи, Весам – мелкие неурядицыВидео

12:01

Венгрия призывает к "капитуляции Украины": Подоляк разнес Будапешт за пляски под дудку ПутинаВидео

11:34

Пригожин затевает бунт: готовит свержение питерского губернатора-друга ПутинаВидео

11:15

Настоящая девушка мечты: как выглядит киберкрасотка из сериала "Чудеса науки" сейчас

11:11

"Дадут телу силу и здоровье": диетолог назвала 4 самых полезных продукта

10:56

Открыл огонь на поражение: срочник РФ в Курской области расстрелял сослуживцев

10:37

Кормление кошки со стола может закончится плачевно: что можно и нельзя давать животномуВидео

10:32

Как вернуть к жизни дерево: простые советы для дачников и способы лечения вишни

10:04

"Захват спецслужбами Украины": в Петербурге переполошились после экстренной посадки Ту-22М3

09:52

Открытие века: найдена звезда-"близнец" Солнца с планетами-копиями Сатурна и Нептуна

09:24

"Я потерял свою красавицу": оккупанты убили молодую защитницу Украины

09:16

План мобилизации еще не завершен: Резников заявил, что Генштабу ВСУ нужны специалистыВидео

08:55

Горькое возвращение украинцев к реальностимнение

08:54

Турция пропустила в Черное море подсанкционное судно РФ с военным грузом - СМИ

08:41

Бывшая эскортница получила награду от ГУР: ей пришлось извиняться, а разведчикам оправдываться

Реклама
08:25

ВСУ не выходят из Бахмута, но проводят маневры по тактическому отводу войск – ISWВидео

08:20

Гороскоп на сегодня 6 марта 2023: Рыбам – знакомства, Водолеям – деньгиВидео

07:44

Спецподразделение ГУР уничтожило башню наблюдения в Брянской области РоссииВидео

07:36

Спасала жизни до последнего вздоха: погибла боевой медик 93-й бригады "Холодный Яр"

07:20

Вкуснейшие лепешки из 4 ингредиентов: вы удивитесь, как их просто приготовить - рецептВидео

07:05

Зачем добавлять соду при варке картофеля: простой секрет, который сделает блюдо божественно вкусным

06:55

Близиться кульминация: провальные атаки РФ создают хорошие условия для контрнаступления ВСУ - ISWВидео

06:53

Дождется ли Россия ленд-лиза от Китаямнение

06:29

Ситуация сложная, но есть возможность доставлять боеприпасы: в ВСУ рассказали о ситуации в БахмутеВидео

05:15

"На нас охотились": "рот Путина" Соловьёв попал под обстрел в районе УгледараВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости Украины
Персоны
Владимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег Жданов
Война в Украине
Переговоры Украина РоссияКогда закончится война
Мода и красота
Красивый маникюрЖенские стрижкиОкрашивание волосМодные прически
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на неделюГороскоп на неделю
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
Синоптик
Прогноз погодыПогода веснаМагнитная буряПогода на выходные
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюдаРецепты на Пасху 2023
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять