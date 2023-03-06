ВСУ перебросили резервы: спецназ ССО контратакует в Бахмуте – украинский офицер

Противник практически убедился в тщетности атак с юга и сконцентрировал усилия на попытках окружить Бахмут.

ВСУ продолжают оборону Бахмута / Twitter/informatorlgua, Freeradio

Украинское командование заявляет, что об отходе из Бахмута речь не идет. Украинские бойцы держат под контролем основную трассу в город и даже снимают ролики у памятника самолету, возле которого сейчас идет самая тяжелая битва.

Об этом идет речь в материале Сurrenttime. "Стоим, никто не собирается отходить, не верьте российским пропагандистам", — говорят украинские защитники.

ВСУ продолжают борьбу за Бахмут, говорится в материале.

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В свою очередь офицер первой отдельной бригады спецназначения ВСУ Тарас Березовец раскрыл детали обороны Бахмута.

По его данным, в Бахмуте проводится плановая ротация подразделений: часть подразделений выводится, часть заводится. В то же время ситуация в городе продолжает оставаться контролируемой подразделениями украинской армии.

В то же время противник практически убедился в тщетности атак с юга и сконцентрировал все свои основные усилия на попытках окружить город с северной части, пояснил офицер ВСУ.

По его словам, основные усилия по штурму позиций украинской армии осуществляют наемники "ЧВК Вагнера", а российская армия старается не принимать в них участия из-за огромного количества жертв.

"Противник по-прежнему осуществляет порядка 10-15, в отдельных случаях до 20 штурмов одних и тех же позиций украинских защитников в течение суток. Поэтому регулярное подразделение российской армии отказывается принимать в них участие. Для этого бросают в качестве пушечного мяса наемников из "ЧВК Вагнера", — говорит собеседник.

Он указал на то, что ВСУ не находятся в состоянии исключительной обороны: "Я бы назвал это так: активная оборона с ответными штурмами, которые осуществляют наши подразделения".

"В Бахмуте находятся подразделения регулярных Вооруженных сил Украины, силы территориальной обороны, силы специальных операций. Могу только сказать, что в городе в результате ротаций были заведены свежие пополнения – подготовленные, мотивированные люди, которые осуществляют в том числе и штурмовые действия в отношении противника", — рассказал украинский защитник.

По его словам, поскольку в Бахмуте по-прежнему сохраняются городские коммуникации, есть возможность проникновения в тыл противника, нанесения ему неожиданных ударов и немедленного отхода: "Там находятся специалисты. Это представители сил специальных операций, украинского спецназа, которые специально этому обучались и знают, как вести бои в условиях городской герильи".

Березовец также подчеркнул, что почти за год боев за Бахмут РФ потеряла в этом районе десятки тысяч солдат.

"Противник действительно уже заплатил и продолжает платить огромную цену в боях за Бахмут. Мы можем говорить о количестве погибших конкретно в этом укрепрайоне – это уже свыше 20 тысяч. Это очевидно. Это если мы считаем с начала апреля минувшего 2022 года. То есть практически скоро мы подойдем к годовщине боев за Бахмут, и он до сих пор не взят", — добавил он.

Ситуация в Бахмуте

Ранее сообщалось, что в ходе заседания Ставки верховного главнокомандующего рассмотрели вопрос о вероятном выходе украинских военных из Бахмута. Военное руководство страны убеждено, что Украине следует продолжать оборону и усиливать позиции защитников, чтобы враг не смог "взять" город.

Военный эксперт Олег Жданов сказал, что оккупационная армия России добилась частичного успеха в боях за Бахмут. Ситуация критическая, есть угроза окружения. По мнению Жданова, командование ВСУ может принять решение о выходе из города.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк подчеркнул, что силы обороны Украины пока не выходят из Бахмута. Российские оккупанты взорвали мост, по которому шло надлежащее обеспечение ВСУ, но существуют и другие маршруты. В городе продолжаются интенсивные уличные боевые действия.

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