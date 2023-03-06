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"Целый экипаж отошел в вечность": в тяжелых боях под Бахмутом погибли бойцы "Холодного Яра"

6 марта 2023, 19:45
Во время битвы за город Бахмут погибли Андрей Мельник (водитель-механик), Виталий Кобец (командир экипажа) и Сергей Леонтьев (наводчик).
Погибшие защитники
В тяжелых боях под Бахмутом погибли бойцы "Холодного Яра" / Фото facebook.com/iryna.rybakova.7

В кровавой борьбе с российским агрессором Украина продолжает терять своих защитников. Так, в боях под Бахмутом героически погиб танковый экипаж 93 отдельной механизированной бригады "Холодный Яр" Сухопутных войск Вооруженных сил Украины. Об этом сообщила пресс-секретарь бригады Ирина Рыбакова в Facebook.

"Я не знаю, куда уж дальше можно разбивать сердце... Наши дорогие ребята отошли в вечность. Целый экипаж. Такие искренние, такие веселые, скромные. Они были великолепны. Покойтесь с миром. И пусть ваши убийцы будут прокляты и не найдут покоя ни при жизни, ни после смерти", - написала Ирина.

В комментариях под постом Рыбаковой боец 93-й бригады Владимир Дяченко поделился деталями о деятельности этого экипажа и выразил благодарность погибшим за их выполненную работу.

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"Экипаж был шикарный. Сколько раз они реально помогали нам. Всегда прикрывали пехоту. Благодарность огромна! Земля вам, ребята, пухом! Слава Украине", - написал воин.

Как уточнили в фонде "Вернись живым", во время битвы за город Бахмут Донецкой области погибли Андрей Мельник (водитель-механик), Виталий Кобец (командир экипажа, позывной "Тяпа") и Сергей Леонтьев (наводчик).

Как сообщал Главред, защищая Украину от российских оккупантов погиб воин-доброволец Дмитрий Стасовский. Отец погибшего Юрий служил вместе с сыном. Именно он забирал тело героя из-под обстрелов.

Также сообщалось, что в боях за Украину трагически погиб 26-летний артист балета Национальной оперетты Украины Вадим Хлупьянец. Парень героически защищал нашу страну от российского нашествия на Бахмутском направлении.

Кроме того, в бою за нашу страну погибла защитница Владислава Черных с позывным "Аида". 28-летняя харьковчанка защищала родную землю в составе добровольческого подразделения "Хартия".

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