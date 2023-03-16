"Сглотнули": Путин порадовался реакции США на инцидент с дроном в Черном море - СМИ

Мотив уничтожения американского дрона над Черным морем - это якобы месть за поврежденный на военном аэродроме в Мачулищах самолёт ДРЛО А-50.

Владимир Путин лично дал распоряжение приступить к операции по уничтожению американского дрона в Черном море / Фото: сайт Кремля

Операция по уничтожению американского дрона MQ-9 Reaper над Черным морем была спланированной и согласованной с российским диктатором Владимиром Путиным. Он лично дал распоряжение приступить к ее выполнению. Об этом пишет Telegram-канал Генерал СВР, который якобы ведет бывший генерал Службы внешней разведки (СВР) РФ.

По данным канала, Путин остался доволен результатом и реакцией США.

"Вчера президент России Владимир Путин на протяжении дня получил несколько докладов о реакции руководства США на уничтожение американского дрона MQ-9 Reaper над Черным морем. В целом, Путин остался доволен, как результатом, так и реакцией США. Как удовлетворенно выразился президент: "Сглотнули", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что мотив уничтожения американского дрона - месть за поврежденный на военном аэродроме в Мачулищах самолёт ДРЛО А-50.

"Путин убежден, что за атакой беспилотников на аэродром, где был поврежден самолёт ДРЛО А-50, стоят спецслужбы США", - пишет генерал СВР.

Столкновение Су-27 и американского беспилотника

Утром 14 марта российский истребитель Су-27 столкнулся с американским беспилотником MQ-9 Reaper, в результате инцидента дрон был сбит.

По данным The New York Times, американский беспилотник вылетел с военной базы в Румынии для выполнения плановой миссии, которая обычно длится 9-10 часов.

Дрон MQ-9 Reaper не нес вооружений, хотя конструкция беспилотника предусматривает установку на нем ракет Hellfire.

БПЛА вел наблюдение примерно в 120 км к юго-западу от аннексированного Россией Крыма. По его словам, аппарат имеет сложные камеры и другие датчики, которые позволяют "заглянуть в Крым", не приближаясь к воздушному пространству полуострова.

Во время перехвата российскими самолетами он находился на высоте около 7,6 км. Су-27 армии РФ кружили над ним и сливали на него топливо, вероятно пытаясь испортить его оборудование.

В США показали примерные кадры того, как российский Су-27 сбивал беспилотник ВВС США MQ-9 Reaper.

В Европейском командовании ВС США сообщили, что утром 14 марта два российских самолета Су-27 совершили опасный перехват дрона MQ-9 Reaper, который выполнял стандартные операции в международном воздушном пространстве над Черным морем. Один Су-27 ударил по винту MQ-9, и американские военные были вынуждены опустить его в море.

По словам трех американских чиновников, знакомых с разведданными, США вряд ли будут пытаться вернуть остатки беспилотника.

Представитель Госдепа США Джон Кирби заявил, что российские истребители сбили американский разведывательный беспилотник в международном воздушном пространстве над Черным морем. Однако, по его словам, это не станет преградой для продолжения запусков американских дронов.

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