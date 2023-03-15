В США сделали "втык" русскому послу за сбитый над Черным морем американский беспилотник

Госдеп вызвал посла РФ в США Анатолия Антонова - по поводу по поводу вчерашнего инцидента с крушением беспилотника MQ-9 Reaper над Черным морем.

Русскому послу в США передали позицию Белого дома / коллаж фото УНИАН и "Википедия"

Госдепартамент во вторник, 15 марта, экстренно вызвал посла России в США Анатолия Антонова ‒ для того, чтобы выразить максимальную обеспокоенность Белого дома по поводу вчерашнего инцидента с крушением беспилотника MQ-9 Reaper над Черным морем ‒ после столкновения с русским истребителем, сообщает "Голос Америки".

От лица американских властей выступил координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Джон Кирби.

"Мы сообщили российскому послу, что (российским пилотам) следует соблюдать большую осторожность при полетах в международном воздушном пространстве вблизи американских объектов, которые, опять же, летают совершенно законно, выполняя миссии в поддержку наших интересов национальной безопасности, – сказал Кирби в интервью CNN. – Именно (Россия) должна быть более осторожной", ‒ сказал он.

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Кирби также утверждал, что беспилотник MQ-9 не был найден и, вероятно, никогда не будет найден, учитывая глубину вод Черного моря, в которые он рухнул.

"Мы все еще оцениваем, можно ли предпринять какие-либо усилия по его извлечению. Возможно, их не будет", – подытожил он.

Инцидент в Черном море с российским Су-27 и американским дроном

Утром 14 марта российский истребитель Су-27 столкнулся с американским беспилотником MQ-9 Reaper, в результате инцидента дрон был сбит.

В The New York Times раскрыли подробности. Как пишет издание со ссылкой на неназванного сотрудника Пентагона,14 марта американский беспилотник вылетел с военной базы в Румынии для выполнения плановой миссии, которая обычно длится 9-10 часов.

Дрон MQ-9 Reaper не нес вооружений, хотя конструкция беспилотника предусматривает установку на нем ракет Hellfire.

БПЛА вел наблюдение примерно в 120 км к юго-западу от аннексированного Россией Крыма. По его словам, аппарат имеет сложные камеры и другие датчики, которые позволяют "заглянуть в Крым", не приближаясь к воздушному пространству полуострова.

Во время перехвата российскими самолетами он находился на высоте около 7,6 км. Су-27 армии РФ кружили над ним и сливали на него топливо, вероятно пытаясь испортить его оборудование.

Посол РФ в США Анатолий Антонов после инцидента с американским дроном MQ-9 Reaper над Черным морем заявил, что его страна не хочет "конфронтации" со Штатами, но якобы американская авиация должна держаться подальше "от российской границы".

Представитель Госдепа США Джон Кирби заявил, что российские истребители сбили американский разведывательный беспилотник в международном воздушном пространстве над Черным морем. Однако, по его словам, это не станет преградой для продолжения запусков американских дронов.

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