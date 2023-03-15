УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

В США сделали "втык" русскому послу за сбитый над Черным морем американский беспилотник

15 марта 2023, 16:06
Госдеп вызвал посла РФ в США Анатолия Антонова - по поводу по поводу вчерашнего инцидента с крушением беспилотника MQ-9 Reaper над Черным морем.
Дрон, Белый дом
Русскому послу в США передали позицию Белого дома / коллаж фото УНИАН и "Википедия"

Госдепартамент во вторник, 15 марта, экстренно вызвал посла России в США Анатолия Антонова ‒ для того, чтобы выразить максимальную обеспокоенность Белого дома по поводу вчерашнего инцидента с крушением беспилотника MQ-9 Reaper над Черным морем ‒ после столкновения с русским истребителем, сообщает "Голос Америки".

От лица американских властей выступил координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Джон Кирби.

"Мы сообщили российскому послу, что (российским пилотам) следует соблюдать большую осторожность при полетах в международном воздушном пространстве вблизи американских объектов, которые, опять же, летают совершенно законно, выполняя миссии в поддержку наших интересов национальной безопасности, – сказал Кирби в интервью CNN. – Именно (Россия) должна быть более осторожной", ‒ сказал он.

видео дня

Кирби также утверждал, что беспилотник MQ-9 не был найден и, вероятно, никогда не будет найден, учитывая глубину вод Черного моря, в которые он рухнул.

"Мы все еще оцениваем, можно ли предпринять какие-либо усилия по его извлечению. Возможно, их не будет", – подытожил он.

Инцидент в Черном море с российским Су-27 и американским дроном

Утром 14 марта российский истребитель Су-27 столкнулся с американским беспилотником MQ-9 Reaper, в результате инцидента дрон был сбит.

В The New York Times раскрыли подробности. Как пишет издание со ссылкой на неназванного сотрудника Пентагона,14 марта американский беспилотник вылетел с военной базы в Румынии для выполнения плановой миссии, которая обычно длится 9-10 часов.

Дрон MQ-9 Reaper не нес вооружений, хотя конструкция беспилотника предусматривает установку на нем ракет Hellfire.

БПЛА вел наблюдение примерно в 120 км к юго-западу от аннексированного Россией Крыма. По его словам, аппарат имеет сложные камеры и другие датчики, которые позволяют "заглянуть в Крым", не приближаясь к воздушному пространству полуострова.

Во время перехвата российскими самолетами он находился на высоте около 7,6 км. Су-27 армии РФ кружили над ним и сливали на него топливо, вероятно пытаясь испортить его оборудование.

Посол РФ в США Анатолий Антонов после инцидента с американским дроном MQ-9 Reaper над Черным морем заявил, что его страна не хочет "конфронтации" со Штатами, но якобы американская авиация должна держаться подальше "от российской границы".

Представитель Госдепа США Джон Кирби заявил, что российские истребители сбили американский разведывательный беспилотник в международном воздушном пространстве над Черным морем. Однако, по его словам, это не станет преградой для продолжения запусков американских дронов.

Другие новости по теме:

Черное море Госдепартамент США война России и Украины
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

16:36

Соседи будут завидовать урожаю: как правильно добавлять золу при посадке картофеля

16:21

Почему от кофе "разрывается" голова: невролог назвала 5 основных причинВидео

16:08

"Мир наизнанку. Колумбия": Дмитрий Комаров покажет, как ищут самые дорогие изумруды в мире

16:06

В США сделали "втык" русскому послу за сбитый над Черным морем американский беспилотникВидео

15:56

Она была ранена в шею, а ему изрешетило живот: женщина на себе вытащила любимого из-под обстрелаВидео

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

15:41

Кадыров хочет передать власть сыну: Маломуж рассказал, когда чеченский диктатор пойдет на пенсиюВидео

15:39

Почему 16 марта нельзя выносить мусор: приметы и запреты дняВидео

15:36

"РФ сделает нестандартный удар": астролог рассказал об угрозе для Зеленского, правительства и ВСУВидео

15:07

Макс Чмерковский ответил, почему нельзя считать предательницу Денисову "сбежавшей в РФ"Видео

Реклама
14:53

Тесто быстро замешали и готово: самый вкусный, воздушный и быстрый кулич на Пасху 2023Видео

14:41

Цена на лук в Украине достигли сумасшедшей отметки: все идет к дефициту

14:41

Какая вы мама для своего малыша: точный и простой психологический тест по картинкеВидео

14:32

Певец Дарвин признался, почему ему больно за предательство запроданки Ани ЛоракВидео

14:29

"Ближайшие недели будут решающими": польские полковники назвали 2 условия успешного контрнаступления ВСУВидео

14:19

Армия Украины в мае пойдет в контрнаступление: капитан ВМСУ назвал направление удараВидео

14:00

Как заставить клубнику плодоносить: несколько способов пробудить плоды

13:40

Где можно и нельзя вручать повестки в Украине: нет никаких запретовВидео

13:36

Украина может получить истребители МиГ-29 от нескольких стран - спикер правительства ПольшиВидео

13:31

"Путин сказал: "Я уйду и тебя не будет": Кадыров играет в двойную игру и готовится к осаде Чечни – генералВидео

13:28

Легендарный гитарист из Queen принял рыцарский титул из рук Чарльза IIIВидео

Реклама
13:20

Данилов – об инциденте с дроном США и Су-27 РФ: Путин пошел ва-банк и готов к эскалации войныВидео

13:15

Кадырова отстранили от Путина, и он пытается восстановить позиции - МаломужВидео

12:41

Когда и кому нельзя пить чай с лимоном: необычные сведения о популярном напиткеВидео

12:33

"Это хороший знак": оккупанты уже перешли к обороне, и в Крыму тоже – РезниковВидео

12:33

Прорыв ВСУ к Крыму с выходом к Мариуполю: эксперт назвал сценарий контрнаступленияВидео

12:06

Можно ли дарить денежное дерево и как это правильно сделатьВидео

12:00

Гороскоп на завтра 16 марта 2023: Рыбам – неожиданный звонок, Ракам – денежная наградаВидео

12:00

Кадырова уже списали, он готовится к осаде Чечни - Николай МаломужЭксклюзив

11:57

Анна Тринчер показала жуткие шрамы после увеличения груди

11:51

Украина получит два корабля класса Alkmaar от Нидерландов: как это поможет ВСУВидео

11:39

Россия развалится на части, в Кремле обсуждают перенос столицы из Москвы – ДаниловВидео

11:28

Чтобы не пришлось выбрасывать на помойку: 5 способов, как отмыть кастрюлю от нагара

10:59

Украина обвинила двух военных РФ в изнасиловании матери и ребенка: в OSINT установили одного из них

10:59

"Решающие полгода": контрнаступление ВСУ заставит РФ действовать по одному из 3 сценариев – экспертВидео

10:58

Почему нельзя пить зеленый чай с молоком: для кого он особо опасен

10:34

Сенаторы США от обеих партий давят на Пентагон относительно отправки F-16 в Украину - Politico

10:26

ВСУ ожидает тяжелая борьба с россиянами весной и летом – спикер ПентагонаВидео

10:02

"Будет опаснее всего": экстрасенс сказала, какие города в ближайшее время атакует РФВидео

09:51

Инцидент с американским дроном в Черном море не приведет к прямому конфликту между РФ и США – ISW

09:45

Гороскоп Таро на апрель 2023: Овнам - прибыль, Тельцам - большие перемены, Близнецам - новостьВидео

Реклама
09:42

"Они уже писали, что будет беда": в Украине разнесли пессимистическую статью Washington Post о ВСУВидео

09:41

Россиян в Крыму окутывает страх: мобилизация усилилась, бизнес РФ готовится к эвакуации – ЦНСВидео

09:21

Кремль запускает в США масштабную антиукраинскую кампаниюмнение

08:50

В Ивано-Франковске массажистка подожгла клиентку: женщина скончалась от ожогов

08:45

Гороскоп на сегодня 15 марта 2023: Ракам – насыщенный день, Львам – испорченные планыВидео

08:37

Под фейки о "биолабораториях в Украине" Россия создает наступательное биооружие – Госдеп СШАВидео

08:02

В ВСУ отреагировали на инцидент с MQ-9 Reaper и российским Су-27 в Черном море: новые подробности

07:40

Путин "собрался" долго воевать с Украиной и предстанет перед сложным выбором – ISWВидео

07:23

Погиб в день рождения жены: в Ровно попрощались с защитником Украины из МариуполяВидео

06:44

Дрон летел без вооружения и в 120 км от Крыма: в NYT раскрыли детали инцидента над Черным морем

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости Украины
Персоны
Марк ФейгинОлег ЖдановВладимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий Ким
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
Поздравления
С днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения дочериС днем рождения женщине
Синоптик
Прогноз погодыПогода веснаМагнитная буряПогода на выходные
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюдаРецепты на Пасху 2023
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прическиКрасивый маникюр
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на неделюГороскоп на неделю
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять