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Решение сбивать американский дрон над Черным морем принимали прямо в Кремле - NBC

16 марта 2023, 09:39
Высшее руководство страны-агрессора отдавало команду русским истребителям атаковать дрон MQ-9 Reaper над Черным морем.
Кремль, дрон
Кремль, дрон / коллаж фото УНИАН и "Википедия"

Агрессивные действия российского истребителя против американского дрона MQ-9 Reaper над акваторией Черного моря были утверждены на самом высоком уровне власти страны-агрессора − в Кремле. Об этом сообщает американский телеканал NBC со ссылкой на собственные источники.

Как отметили двое чиновников, разведка предполагает, что русские военные захотели сбить дрон с курса либо вовсе отключить его функции наблюдения.

По словам одного из чиновников, это было "намерение российского руководства действовать агрессивно при перехвате".

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Один из чиновников сказал, что у него нет данных о том, что указание поступало лично от русского диктатора Владимира Путина. Другие официальные лица отказались предоставить подробности − кроме того, что решение об атаке на дрон принималось "на самом высоком уровне".

При этом собеседники телеканала NBC заявили, что уничтожение дрона было не целью РФ, а, скорее, ошибкой русского пилота.

Три представителя Пентагона и один представитель Белого дома также заявили, что россияне уже прибыли к месту, в котором разбился MQ-9 Reaper. По словам официальных лиц, они активно ищут обломки с помощью кораблей и самолетов, но пока нет никаких признаков того, что им удастся их найти.

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Столкновение русского истребителя и американского беспилотника

Утром 14 марта российский истребитель Су-27 столкнулся с американским беспилотником MQ-9 Reaper, в результате инцидента дрон был сбит.

По данным The New York Times, американский беспилотник вылетел с военной базы в Румынии для выполнения плановой миссии, которая обычно длится 9-10 часов.

Дрон MQ-9 Reaper не нес вооружений, хотя конструкция беспилотника предусматривает установку на нем ракет Hellfire.

БПЛА вел наблюдение примерно в 120 км к юго-западу от аннексированного Россией Крыма. По его словам, аппарат имеет сложные камеры и другие датчики, которые позволяют "заглянуть в Крым", не приближаясь к воздушному пространству полуострова.

Во время перехвата российскими самолетами он находился на высоте около 7,6 км. Су-27 армии РФ кружили над ним и сливали на него топливо, вероятно пытаясь испортить его оборудование.

В США показали примерные кадры того, как российский Су-27 сбивал беспилотник ВВС США MQ-9 Reaper.

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