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Эксперт спрогнозировал, будет ли Китай экономически довлеть над Россией

30 марта 2023, 04:00
Китай точно не станет той безопасной гаванью для русских капиталов и олигархов из страны-агрессора России, говорит Андрей Санников.
Кит ай, Россия
Китай и Россия / коллаж фото УНИАН и ua.depositphotos.com

Китай не сможет стать безопасным местом для капиталов из страны-агрессора России и тамошних олигархов. Об этом в интервью Главреду белорусский политический и общественный деятель, координатор гражданской кампании "Европейская Беларусь" Андрей Санников.

"Больше, конечно, отражается то, что отсечены деньги и персоналии от Европы. Китай – это не та безопасная гавань для капиталов и олигархов, это совершенно другая среда. То есть отразится это может, но не так сильно, как западные санкции, которые приведены в соответствие с тем, что в них прописано. В любом случае, сейчас надо ожидать каких-то серьезных шагов со стороны, прежде всего, США. Потому что США высказывали недовольство политикой Китая. Надо посмотреть, как они оценят эту ситуацию с заявлением Путина, привязанными к заявлениям МИД Китая и предыдущими заявлениями во время визита Си Цзиньпина", ‒ сказал он.

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Война в Украине: позиция Китая

Ранее во время большой пресс-конференции президент Украины Владимир Зеленский заявил, что лично планирует встретиться с лидером Китая Си Цзиньпином.

Напомним, в день годовщины российского вторжения в Украину Китай предложил свой так называемый "мирный план" с идеями по урегулированию войны России против Украины. Документ называется "Позиция Китая по политическому урегулированию кризиса в Украине". Обнародованный документ состоит из 12 пунктов.

При этом "мирный план" Китая не содержит пункта о выводе войск РФ из Украины. Вместе с тем в нем призывается уважать территориальную целостность всех стран.

Отметим, что по данным Wall Street Journal, администрация президента США Джо Байдена рассматривает возможность обнародования разведывательных данных, которые, по ее мнению, свидетельствуют о том, что Китай взвешивает, поставлять ли России оружие для войны против Украины.

Другие новости:

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