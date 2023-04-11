Надо больше техники: Шмыгаль заявил, что контрнаступления ВСУ весной может не быть

У главы украинского правительства есть уверенность в том, что Украина сможет освободить свою землю от оккупантов, и это было доказано несколько раз.

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Шмыгаль заявил, что контрнаступления ВСУ весной может не быть / УНИАН

Вооруженные силы Украины могут начать новое контрнаступление не весной, как ожидалось ранее, а летом. Украинские военные должны быть готовы на 100%, чтобы операция была успешной. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, который сейчас находится с рабочей поездкой в Вашингтоне, информирует The Hill.

Как отметил Шмыгаль, украинское правительство сейчас испытывает давление со стороны населения страны относительно начала контрнаступления. В то же время он подчеркнул, что наша страна не испытывает такого давления со стороны партнеров.

"Мы не чувствуем никакого давления со стороны наших партнеров и союзников. Они понимают, что чтобы мы начали контрнаступление, нам нужна более чем стопроцентная готовность", - сказал премьер.

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Вместе с тем, у главы украинского правительства есть уверенность в том, что Украина сможет освободить свою землю от оккупантов, и это было доказано несколько раз.

"От наших международных партнеров мы просим больше военного потенциала, такого как танки, боеприпасы, самолеты, бронетехнику", - добавил Шмыгаль.

Контрнаступление Сил обороны Украины

Министр обороны США Ллойд Остин считает, что этой весной у Украины есть огромный шанс осуществить успешное контрнаступление. Все это может произойти благодаря значительному истощению российских оккупационных войск и использованию западного оружия. По словам Остина, на данный момент Украина имеет "значительное преимущество" над российскими силами, хотя линия фронта претерпевала изменения на разных направлениях в течение последнего времени.

Военно-политический эксперт Дмитрий Снегирев выразил мнение, что сейчас в Вооруженных силах Украины сформировались возможности для проведения одновременного контрнаступления по крайней мере на четырех направлениях.

Как отметил военный эксперт Владислав Селезнев, приоритетным направлением для контрнаступления ВСУ станет юг Запорожской и Херсонской областей. При этом он подчеркнул, что российская оккупационная армия понимает, что Силы обороны Украины могут наступать именно на этих направлениях, поэтому она готовится к этому и укрепляет оборонительные рубежи.

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