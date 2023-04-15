"Будут использовать не как обычные танки": Жданов - о том, зачем оккупантам старые Т-55 на фронте

Российские оккупанты могут закапывать танки по самую башню и использовать как стационарную артиллерию.

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Оккупанты будут использовать Т-55 не как обычные танки / Коллаж фото Википедия, Главред

У России серьезные проблемы с военной техникой. Враг уже отправил на фронт очень старые танки Т-55, которые были выпущены в 1958-1979 годах. Однако оккупанты будут применять их не как обычные танки для наступления. Об этом в интервью Главреду рассказал военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов.

Он не исключил, что российские оккупанты будут закапывать эти танки.

"Россия уже достает танки Т-55. Скорее всего, мы потом сможем найти укрепрайоны из них, когда танки закапывают по самую башню и используют в качестве огневых средств, стационарной артиллерии, а не в качестве маневренных средств, как обычно применяются танки", - сказал Олег Жданов.

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Кто такой Олег Жданов Олег Владимирович Жданов (30 марта 1966, Дрезден, ГДР) – советский и украинский военный, полковник запаса ВСУ, украинский военный эксперт. С 2016 года часто пишет статьи в украинской, российской, белорусской и иракской прессе. Открыл собственный ютуб-канал, в котором выпускает видео с аналитикой боевых действий, где имеет более 700 тысяч подписчиков и 63 млн просмотров, пишет Википедия.

Напомним, ранее в Сети появилось видео, на котором видно целый эшелон со старыми российскими танками серии Т-54 и Т-55. Мониторинговая группа сообщила, что эти танки перебрасывают на фронт в Украину из города Арсеньев (Приморский край).

Это видео обсудили даже в программе российского пропагандиста Соловьева. Приглашенный "эксперт" даже пофантазировал о том, что из российских постаментов можно снять танки Т-34 и укомплектовать "целую танковую дивизию".

Министр обороны Украины Алексей Резников отреагировал на это и жестко потроллил россиян. Он отметил, что теперь "должны быть сильно напуганы" танки Abrams, Leopard и Challenger, которые Запад передает Украине, чтобы уничтожать врага и освобождать наши территории.

"После того, как Россия начала расконсервацию своих танков Т-54, выпущенных в конце 1940-х годов, они также решили создать дивизию Т-34 времен Второй мировой войны. План состоит в том, чтобы снять их с постаментов в городах по всей стране. Abrams, Leopard и Challenger теперь должны быть сильно напуганы", – написал Резников.

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