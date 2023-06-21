Британия объявила о знаковой финансовой поддержке для Украины на 3 млрд долларов

Сегодня в Лондоне проходит конференция, посвященная восстановлению Украины. Участие в ней принимают более тысячи представителей из 61 страны.

https://glavred.info/ukraine/britaniya-obyavila-o-znakovoy-finansovoy-podderzhke-dlya-ukrainy-na-3-mlrd-dollarov-10479601.html Ссылка скопирована

Сунак объявил о помощи Украине в размере 3 млрд долларов / Коллаж: Главред, фото: ОП, скриншот

В течение следующих трех лет Великобритания предоставит Украине финансовую помощь в размере 3 млрд долларов. Об этом 21 июня заявил премьер-министр Британии Риши Сунак во время Конференции по восстановлению Украины.

"Я горжусь тем, что сегодня мы объявляем о многолетней поддержке экономики Украины. И в следующие три года мы предоставим кредитные гарантии на сумму 3 млрд долларов", — сказал Риши Сунак во время конференции в Лондоне.

По его словам, будет запущен новый британско-украинский технологический мост для содействия инвестициям и талантам, оказана поддержка "зеленой" энергетике и многое другое.

видео дня

"Все это - часть огромных коллективных усилий союзников и партнеров со всего мира, в том числе значительной новой поддержки со стороны ЕС, о которой также будет объявлено на этой неделе", - заявил Сунак.

Британский премьер отметил важность построения платформы для бизнеса. Она, в свою очередь, сможет привлечь инновации и инвестиции, в которых нуждается Украина.

"Именно поэтому мы начинаем Украинский бизнес-компакт, чтобы частный сектор мог пообещать свою поддержку восстановлению и реконструкции Украины", - добавил премьер-министр Великобритании.

Смотрите видео - Риши Сунак объявил о помощи Украине в размере 3 млрд долларов:

Риши Сунак в Лондоне объявил о помощи Украине / скриншот

Отметим, в Лондоне проходит конференция, посвященная восстановлению Украины. Участие в ней принимают более тысячи представителей из 61 страны, включая чиновников, представителей неправительственных организаций и сотни бизнес-лидеров и предпринимателей.

На конференции присутствуют президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, госсекретарь США Энтони Блинкен, президент Украины Владимир Зеленский, глава правительства Украины Денис Шмыгаль, а также премьер-министр Великобритании Риши Сунак.

Во время конференции стороны обсудят реформы, необходимые для послевоенного восстановления Украины, стимулирование торговли и инвестиций, восстановление человеческого капитала. Также внимание уделят энергетическому восстановлению нашей страны и разминированию.

Военная помощь Великобритании

11 мая журналисты CNN со ссылкой на свои источники сообщили о передаче Украине от Великобритании ракет дальнего радиуса действия Storm Shadow.

Позже глава Минобороны Британии Бен Уоллес подтвердил сведения, согласно которым Киев получит ракеты Storm Shadow.

Руководитель военного ведомства отметил, что ВСУ продемонстрировали высокий уровень способности в обороне и подобные вооружения помогут украинским войскам освободить свои земли от российских оккупантов.

Советник Комиссии США по безопасности в Европе Пол Массаро показал карту, на которой можно увидеть, что ракетами Storm Shadow можно поражать объекты в оккупированном Крыму, в тылу оккупантов в Украине, на территории РФ и подконтрольной Москве Беларуси. По мнению Массаро, ракеты помогут достичь победы на фронте.

Другие новости: