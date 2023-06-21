Британия объявит об историческом пакете финансовой поддержки для Украины

Финансирование призвано укрепить экономическую стабильность Украины на фоне продолжающейся российской полномасштабной военной агрессии.

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Невоенная помощь Британии для Украины составит более 4,7 млрд фунтов стерлингов / Фото: ОП

Великобритания объявит об историческом пакете финансовой поддержки для Украины, который включает кредитные гарантии Всемирного банка на сумму 3 миллиарда долларов и двустороннюю помощь в размере 240 миллионов фунтов стерлингов (305 миллионов долларов).

Как сообщает пресс-служба британского правительства, объявление должно произойти в среду, 21 июня, на конференции по восстановлению Украины, которая состоится в Лондоне.

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Финансирование призвано укрепить экономическую стабильность Украины на фоне продолжающейся российской полномасштабной военной агрессии и пойдет на поддержку жизненно важных государственных услуг, включая расходы на содержание школ и больниц.

По словам премьер-министра Британии Риши Сунака, это "первый двусторонний пакет многолетней налогово-бюджетной помощи, представленный страной G7, что подчеркивает непоколебимую приверженность Великобритании стране как сейчас, так и в будущем".

Таким образом невоенная помощь Британии для Украины составит более 4,7 млрд фунтов стерлингов (более 6 млрд долларов), включая 4,1 млрд фунтов стерлингов (более 5,23 млрд долларов) в виде фискальной поддержки и 640 млн фунтов стерлингов (около 817 млн долларов) в виде двусторонней помощи.

Президент Группы Всемирного банка Аджай Банга отмечает, что более 400 компаний из 38 стран обещают поддержать восстановление и послевоенную реконструкцию Украины после широкомасштабного вторжения РФ.

Глава британского правительства Риши Сунак также объявит о выделении до 318 миллионов долларов нового капитала для Британского института финансирования развития (British International Investment).

Как говорится в релизе Даунинг-стрит, финансирование BII увеличит помощь Британии для Украины, включая разминирование, наборы для оказания помощи при стихийных бедствиях, программы реформ и энергетические проекты. В публикации указано, что более половины финансирования BII будет использовано для гуманитарной поддержки через таких партнеров, как ООН и Красный Крест.

Военная помощь Великобритании

11 мая журналисты CNN со ссылкой на свои источники сообщили о передаче Украине от Великобритании ракет дальнего радиуса действия Storm Shadow.

Позже глава Минобороны Британии Бен Уоллес подтвердил сведения, согласно которым Киев получит ракеты Storm Shadow.

Руководитель военного ведомства отметил, что ВСУ продемонстрировали высокий уровень способности в обороне и подобные вооружения помогут украинским войскам освободить свои земли от российских оккупантов.

Советник Комиссии США по безопасности в Европе Пол Массаро показал карту, на которой можно увидеть, что ракетами Storm Shadow можно поражать объекты в оккупированном Крыму (Крымский мост, - ред.), в тылу оккупантов в Украине, на территории РФ и подконтрольной Москве Беларуси. По мнению Массаро, ракеты помогут достичь победы на фронте.

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