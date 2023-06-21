УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

Британия объявит об историческом пакете финансовой поддержки для Украины

Анна Ярославская
21 июня 2023, 07:33 обновлено 21 июня, 07:52
103
Финансирование призвано укрепить экономическую стабильность Украины на фоне продолжающейся российской полномасштабной военной агрессии.

Риши Сунак, Влдаимир Зеленский
Невоенная помощь Британии для Украины составит более 4,7 млрд фунтов стерлингов / Фото: ОП

Великобритания объявит об историческом пакете финансовой поддержки для Украины, который включает кредитные гарантии Всемирного банка на сумму 3 миллиарда долларов и двустороннюю помощь в размере 240 миллионов фунтов стерлингов (305 миллионов долларов).

Как сообщает пресс-служба британского правительства, объявление должно произойти в среду, 21 июня, на конференции по восстановлению Украины, которая состоится в Лондоне.

видео дня

Финансирование призвано укрепить экономическую стабильность Украины на фоне продолжающейся российской полномасштабной военной агрессии и пойдет на поддержку жизненно важных государственных услуг, включая расходы на содержание школ и больниц.

По словам премьер-министра Британии Риши Сунака, это "первый двусторонний пакет многолетней налогово-бюджетной помощи, представленный страной G7, что подчеркивает непоколебимую приверженность Великобритании стране как сейчас, так и в будущем".

Таким образом невоенная помощь Британии для Украины составит более 4,7 млрд фунтов стерлингов (более 6 млрд долларов), включая 4,1 млрд фунтов стерлингов (более 5,23 млрд долларов) в виде фискальной поддержки и 640 млн фунтов стерлингов (около 817 млн долларов) в виде двусторонней помощи.

Президент Группы Всемирного банка Аджай Банга отмечает, что более 400 компаний из 38 стран обещают поддержать восстановление и послевоенную реконструкцию Украины после широкомасштабного вторжения РФ.

Глава британского правительства Риши Сунак также объявит о выделении до 318 миллионов долларов нового капитала для Британского института финансирования развития (British International Investment).

Как говорится в релизе Даунинг-стрит, финансирование BII увеличит помощь Британии для Украины, включая разминирование, наборы для оказания помощи при стихийных бедствиях, программы реформ и энергетические проекты. В публикации указано, что более половины финансирования BII будет использовано для гуманитарной поддержки через таких партнеров, как ООН и Красный Крест.

Военная помощь Великобритании

11 мая журналисты CNN со ссылкой на свои источники сообщили о передаче Украине от Великобритании ракет дальнего радиуса действия Storm Shadow.

Позже глава Минобороны Британии Бен Уоллес подтвердил сведения, согласно которым Киев получит ракеты Storm Shadow.

Руководитель военного ведомства отметил, что ВСУ продемонстрировали высокий уровень способности в обороне и подобные вооружения помогут украинским войскам освободить свои земли от российских оккупантов.

Советник Комиссии США по безопасности в Европе Пол Массаро показал карту, на которой можно увидеть, что ракетами Storm Shadow можно поражать объекты в оккупированном Крыму (Крымский мост, - ред.), в тылу оккупантов в Украине, на территории РФ и подконтрольной Москве Беларуси. По мнению Массаро, ракеты помогут достичь победы на фронте.

Другие новости:

война в Украине новости Великобритании война России и Украины Риши Сунак
Реклама

Главное за день

Британия объявит об историческом пакете финансовой поддержки для Украины

Британия объявит об историческом пакете финансовой поддержки для Украины

07:33 Мир
В Хмельницкой области прозвучали взрывы: что известно

В Хмельницкой области прозвучали взрывы: что известно

06:46 Украина
Обстрел спасателей в Херсоне: Зеленский пообещал мощный ответ от ВСУ

Обстрел спасателей в Херсоне: Зеленский пообещал мощный ответ от ВСУ

23:25 Украина
Все главные новости

Последние новости

07:50

Сыну говорили - папа в командировке: история возвращения бойца ВСУ из плена

07:45

Маричка Падалко растрогала видео, как ее дочери встречают папу, который служит в ВСУВидео

07:33

Британия объявит об историческом пакете финансовой поддержки для Украины

07:30

День рождения Тараса Тополи: 5 хитов группы Антитіла, кои необходимо услышатьВидео

07:10

Гороскоп на июль 2023 для Весов: судьбоносные встречи и кардинальные переменыВидео

Главред в телеграм — новости Украины в режиме онлайн

07:07

Катя Кузнецова рассказала, как ссорится со своим российским бойфрендом из-за "хороших русских"Видео

07:05

Непревзойденная загадка на внимательность: нужно найти мышь среди белок за 10 секунд

06:46

В Хмельницкой области прозвучали взрывы: что известно

06:29

Какой маникюр не старит руки после 60 лет: 5 вещей, которые следует учитывать

Реклама
06:05

Counter-Strike по-украински: почему видео уничтожения оккупантов - это хорошомнение

04:00

Какой сегодня праздник 21 июня: кого нужно поздравить в этот день

02:35

Во время бегства из Крыма россияне превратят его в пустыню - Бабин

02:05

"Зайка, прости": муж Анны Тринчер публично признался, что переспал с другой

01:35

5 удивительных вещей, которые существуют только в США

00:10

"Украину ждут тяжелые сражения": в Пентагоне прокомментировали контрнаступление ВСУ

20 июня, вторник
23:40

"Ты - тварь": визжащий Соловьев набросился с оскорблениями на Собчак

23:25

Обстрел спасателей в Херсоне: Зеленский пообещал мощный ответ от ВСУ

23:18

Волочкова устроила истерику: дочь балерины не позвала ее на выпускнойВидео

23:06

"Да надоело, е-мое!": Галкин жестко раскритиковал "незаменимость" Пугачевой

22:41

Россияне захватили в Украине более 200 важных и опасных объектов - Данилов

Реклама
22:28

Как правильно – "паперовий стакан" или "паперова склянка": Авраменко удивил ответом

22:27

Что лучше - листовой или гранулированный чай: как сделать правильный выбор

22:15

Ураган будет везде: в Украину несется сильная гроза и ливниВидео

21:57

Нежные дедушкины объятия: старшая дочь Уиллиса показала первое фото с внучкой

21:48

На юге наступают ВСУ, но главный удар еще впереди - Маляр

20:58

"НАТО готовится вступить в войну с РФ": Кочетков рассказал о скрытом решении

20:53

Украина вернула трех военнопленных, которых скрывала Венгрия

20:50

Никогда не были на фронте: два командира выписали военным "боевые" на 380 тысячВидео

20:10

Зачем 22 июня разбрасывали деньги на земле: приметы и что нельзя делатьВидео

19:49

Бесстрашные авантюристы: четыре знака, которые не боятся рисковатьВидео

19:37

Учительница поделилась "отвратительным" именем ребенка в ее классе

19:20

Плохие новости для Путина: Китай не будет поставлять России оружиемнение

19:15

Продвижение затрудняется: в Минобороны назвали то, что мешает контрнаступлению

19:13

"Начнется смертоносный месяц для Украины": астролог назвала 3 серьезных даты - прогнозВидео

18:32

Лавров пугает НАТО продолжением войны в Украине

18:30

Авраменко рассказал, как правильно - "бігборд" или "білборд"Видео

18:11

Звезда шоу Голос країни намекнула на беременность - первое фото с животиком

18:05

"Вбросы" о "смерти" Буданова и Залужного посрамили Путина - Арестович

17:49

В Херсоне оккупанты жестоко обстреляли спасателей: есть жертвы

17:37

Как сделать фантастические котлеты с аппетитной корочкой: безумный трюк сведет с ума

Реклама
17:30

Как спать во время жары: лучшие позы, пижамы и другие хитрости

17:15

Россия дополнительно заминировала Запорожскую АЭС: Буданов заявил о самом страшномВидео

16:48

Оккупанты на фронте подбили машину с Сенцовым

16:43

Такого вы еще не слышали: что в украинском языке означает слово "рунделик"

16:40

На Украину надвигается аномальная жарища: синоптики назвали самые неприятные дниВидео

16:36

Получится вкуснее, чем на море: как идеально сварить молодую кукурузу

16:30

Кремль может переключиться с войны на внутренние проблемы - КочетковВидео

16:10

РФ производит взрывчатку на Крымском титане и может подорвать завод — эксперт

15:48

Можно ли пить смузи каждый день: ответ удивил

15:45

Свекла будет крупной и слаще мармелада: 3 лучшие подкормки для обильного урожаяВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Война с Россией
Контрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад России
Гороскоп
Гороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиакаГороскоп на завтраГороскоп таро
Лайфхаки
Все о салеУборкаСтиркаКомнатные растенияСад и огород
Мода и красота
Модные ошибкиЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023
Персоны
Олег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новости
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Синоптик
Прогноз погодыПогода веснаМагнитная буряПогода на выходные
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять