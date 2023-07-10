Окончание войны миром поспособствует вступлению Украины в НАТО - Эрдоган

Власти Турции в достаточной степени верят в упрощение вступления Украины в НАТО, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

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Президент Турции Эрдоган высказался по поводу вступления Украины в НАТО / коллаж Главред, фото УНИАН и сайт президента Украины

Завершение войны, которую страна-агрессор России развязала против Украины и наступление справедливого мира в первую очередь будут способствовать вступлению Украины в НАТО. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, сообщает турецкий портал "Анадолу".

"Мы считаем, что скорейшее прекращение войны справедливым и прочным миром будет способствовать процессу членства Украины в НАТО", - сказал он.

Турецкий лидер также добавил, что официальная Анкара поддерживает территориальную целостность Украины и верит в то, что в дальнейшем процесс вступления Киева в НАТО заметно упростится.

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Турне украинского президента Зеленского

Как сообщал Главред, президент Украины Владимир Зеленский вечером 7 июля прибыл в Турцию, где провел переговоры с турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом.

До того Зеленский был в Словакии, где провел переговоры с президентом Словакии Зузаной Чапутовой, а также провел встречу с председателем Национального совета Словакии Борисом Колларом и словацкими парламентариями.

6 июля президент Украины Зеленский прибыл с официальным визитом в столицу Болгарии Софию. Глава государства провел переговоры с премьер-министром Болгарии Николаем Денковым, встретился с президентом Руменом Радевым, чиновниками, парламентариями, политиками и журналистами.

Вечером 6 июля Зеленский прибыл в Чехию на встречу с его чешским коллегой Петром Павелом.

Во время встречи лидеры Украины и Чехии сосредоточили внимание на вопросах общей безопасности и взаимодействия ради усиления обороны. Обсуждалось также возможное реагирование на созданные Россией террористические угрозы, в частности на ситуацию на Запорожской АЭС.

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