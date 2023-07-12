Никому ничего не обещал: Эрдоган рассказал, как вернулись командиры Азова в Украину

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган после саммита НАТО заявил, что решение Турции передать Украине командиров Азовстали не повлияло на отношения Анкары с Россией.
По его словам, договоренности о том, что командиры "Азовстали" должны оставаться в Турции до конца войны были достигнуты на двусторонней основе между Украиной и Россией.
Эрдоган подчеркнул, что Турция предоставила им убежище для выполнения российско-украинской договоренности.
"Сначала это было результатом дискуссии между Украиной и Россией, и до пятницы они были у нас", - пояснил он.
Турецкий лидер добавил, что он отдал защитников "Азовстали" только потому, что об этом попросил президент Украины Владимир Зеленский.
"Когда мы получили этот запрос - то мы отдали этих командиров", - заявил он.
При этом Эрдоган добавил, что передача защитников "Азовстали" не повлияла на отношения с Россией.
"Сначала Россия возмутилась, а потом это перешло в позитив", - заявил он и спрогнозировал обсуждение этой темы на встрече с Путиным в сентябре.
Возвращение командиров Азовстали в Украину
8 июля из Турции в Украину вернулись командир "Азова" Денис Прокопенко "Редис", его заместитель Святослав Паламарь "Калина", и.о. командира 36-й отдельной бригады морской пехоты Сергей Волынский "Волына", старший офицер "Азова" Олег Хоменко и командир 12-й бригады Нацгвардии Денис Шлега.
Вечером Зеленский и защитники Мариуполя прибыли во Львов. Там прошел брифинг с участием президента и героев. Зеленский принял участие в молебне к 500-му дню войны.
Командир Азова Денис Прокопенко Рэдис заявил, что воины готовы вернуться на фронт.
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