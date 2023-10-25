"Украина борется против своих жителей": МИД Словакии возглавил украинофоб

В Словакии президент Зузана Чапутова официально утвердила новое правительство во главе с премьер-министром Робертом Фицо, который возглавляет пророссийскую партию Smer-SD.
По сообщению Dennikn.sk, сформированная на прошлой неделе коалиция политсил Smer-SD, Голос и Словацкая национальная партия разделила посты в правительстве в соотношении 6:7:3.
В соответствии с распределением мест, у партии Голос будет семь министерств, у Smer-SD – шесть, а у СНП – три. При этом главой МИД республики стал Юрай Бланар (Smer-SD).
Отметим, что в 2014 году, комментируя войну на Донбассе, заявлял, что "украинское правительство борется против собственных жителей". Тогда он также заявил, что "конфликт" является внутренним делом Украины и "никто не может повлиять на Словакию, чтобы она встала на ту или иную сторону". Он также заявлял о необходимости "обеспечения прав русскоязычных жителей Украины".
Что известно о скандальном главе МИД Словакии
Как писал портал Aktuality, Бланар – бывший инженер без дипломатического опыта. После полномасштабного вторжения РФ в Украину он регулярно отмечался скандальными, а иногда и лживыми заявлениями о войне.
В частности, он называл войну в Украине "конфликтом между Россией и США".
Как и Роберт Фицо, Бланар выступает против передачи Украине оружия, заявляя, что это "ослабляет оборону Словакии".
Он утверждал, что конфликт между Россией и Украиной радикально углубился уже "во время так называемого Майдана в 2013 году, и его разрушительные последствия продолжаются по сей день".
По словам Бланара, лидеры Украины "молчат о крайнем украинском национализме". Он также заявлял, что следствием Революции достоинства в 2014 году "стали фрагментация Украины и гражданская война".
Ранее сообщалось, что президент Словакии поддержала антиукраинскую партию. Президент Словакии считает, что нельзя игнорировать позицию победившей на выборах партии.
Напомним, ранее сообщалось о том, что Словакия прекращает помощь Украине после победы пророссийской партии на выборах. Братислава приняла решение о прекращении помощи Украине.
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