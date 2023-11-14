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ВСУ готовятся к худшим сценариям на фронте в случае погодных изменений - боец

Яна Ставская
14 ноября 2023, 03:43
Вместе с тем украинские силы готовят огневые позиции, максимальное количество БПЛА и средств РЭБ.
ВСУ готовятся к худшим сценариям на фронте в случае погодных изменений - боец
Россия ведет масштабное наступление на востоке, не считаясь с потерями
/ Коллаж Главреда. Фото: ОП, Минобороны РФ

Российские оккупанты вряд ли уменьшат интенсивность ведения боев на востоке в случае ухудшения погоды, рассказал в эфире Голоса Америки боец ВСУ Егор Фирсов.

В то же время противнику, скорее всего, станет труднее удерживать стратегическую инициативу.

"Не думаю, что давление врага уменьшится из-за смены погоды. Конечно, возможно, врагу станет труднее удерживать эту стратегическую инициативу", - сказал Фирсов.

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По его словам, Россия будет продолжать давить на ВСУ, несмотря на потери. Соответственно украинские защитники готовятся к "худшим сценариям".

"Потому что вы себе даже представить не можете, какое кладбище всего мы видим на оккупированной территории. Кладбище вражеских солдат, техники любого типа. Враг понес очень существенные потери под Авдеевкой. Но на мою субъективную точку зрения, давление будет продолжаться. Конечно, по земле, по грязи ему будет труднее это делать, но мы себя готовим к худшему сценарию. Мы готовимся, что враг будет максимально наступать, поэтому у нас должны быть готовы различные огневые точки", - отметил Фирсов.

Фирсов подчеркнул, что украинские войска должны подготовить максимальное количество дронов, боеприпасов, средств РЭБ.

"Мы готовимся к тому, что враг будет наступать несмотря на любую погоду", - ответил военнослужащий.

Война в Украине

Уже почти месяц Россия ведет масштабное наступление на востоке Украины, бросив на Авдеевское и Бахмутское направления лучшие подразделения и новейшие виды вооружения.

Самые интенсивные бои, по наблюдению разведки Эстонии, продолжаются на линии Авдеевка-Марьинка в Донецкой области и линии Купянск-Сватово-Кременная в Луганской области.

В частности, на Бахмутском направлении враг нарастил группировку оккупационных сил. Украинские военные фиксируют резкий рост новомобилизованных соединений РФ. Противник сохраняет преимущество в вооружении и артвыстрелах. На фронте, в том числе, идут воздушные бои между операторами БПЛА

Тем не менее, из-за колоссальных потерь, противник вынужден постоянно проводить перегруппировку и время от времени уменьшать интенсивность "мясных" штурмов.

На фоне катастрофических потерь в Украине оккупанты РФ стремятся вернуть детали военных комплексов и систем, которые ранее экспортировали в другие страны, писал The Wall Street Journal.

Но несмотря на тяжелые бои с оккупантами и медленные темпы контрнаступления ВСУ, Зеленский все еще надеется, что Украина достигнет результатов до конца 2023 года.

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