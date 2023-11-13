"Зарыться нереально": почему оккупанты РФ бегут с левого берега Днепра — Свитан

Россиянам было бы логично давно переместиться на третью линию обороны, уверен Роман Свитан.

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Роман Свитан назвал причину вероятного отвода войск РФ / Колаж: Главред, фото: скриншот, соцсети

Оккупантам РФ выгодно принять решение об отводе войск от левого берега Днепра в Херсонской области. Это было бы оправданным с военной точки зрения, заявил военный эксперт, полковник ВСУ в запасе Роман Свитан.

"Россиянам было бы логично давно переместиться на третью линию обороны. Ее отрыли еще до взрыва на Каховской ГЭС, понимая, где будет заканчиваться вода после него. Это основная линия, где они могли бы закрепиться и терять гораздо меньше солдат, чем сейчас. Первые две линии были смыты водой после взрыва Каховской ГЭС, а третья устояла", - подчеркнул он в комментарии The Insider.

Эксперт говорит о том, что в приднепровской зоне по восточному берегу Херсонской области, где находятся россияне, практически невозможно рыть окопы после сброса воды из Каховского водохранилища.

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"После второго штыка лопатой уже начинается вода, там зарыться нереально. Где-то в 15 км на восток идет повышение ландшафта, здесь можно зарыться и проводить серьезные мероприятия для обороны, возводить фортификационные сооружения. С военной точки зрения с этого и надо было начинать — сразу располагаться там и усиливать эту линию обороны", - уточнил он.

По словам собеседника, вероятнее всего, в РФ посчитали, что отход на третью линию обороны произведет некий негативный пропагандистский эффект, и потому заставили россиян биться на этом неукрепленном левом берегу.

"Нам удобно работать по ним с высокого западного берега артиллерией, в то время как ВС РФ там негде зарыться. В режиме активной обороны под артиллерийским огнем долго не протянешь. Так что если россияне примут решение отходить на третью линию обороны, то это будет правильным военным решением, а если нет, если они останутся ближе к берегу Днепра, то они продолжат погибать. Как подавать это решение — уже решать политикам, а не военным", - добавил Свитан.

Кто такой Роман Свитан Свитан Роман (4 января 1964, г. Макеевка Донецкой области) – украинский военный летчик-инструктор, полковник запаса, прошедший через плен в 2014 году, работал советником руководителя Донецкой ОГА Сергея Таруты. После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля 2022 года стал одним из ведущих военных экспертов на украинских телеканалах и других медиа, пишет Википедия.

Напомним, ранее сообщалось о том, что оккупанты "собрались бежать" на Херсонщине, и вдруг "передумали". Пропагандисты со ссылкой на минобороны РФ сообщили, что российские войска на Херсонщине перейдут "на более выгодные позиции", но сразу все опровергли.

Как сообщалось ранее, в ВСУ рассказали подробности боев на Херсонщине. Украинские военные делают все, чтобы выбить оккупантов с позиций, которые позволяют обстреливать правый берег Херсонщины.

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