Уничтожили 90% техники врага: наступление россиян провалилось - офицер ВСУ

Офицер ВСУ сообщил, почему противник пытался захватить Угледар и какова его стратегическая цель на этом направлении.

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Ситуация стабилизировалась - в ВСУ сообщили о провале наступления РФ на Угледар / Коллаж Главред, фото: скриншот из видео, Генштаб ВСУ

Начальник службы связей с общественностью 72-й отдельной механизированной бригады им. Черных Запорожцев, Арсений Прилепка, сообщил, что под Угледаром Силы обороны успешно вывели из строя 90% техники противника.Об этом он сказал в эфире телеканала "Эспрессо".

"Сейчас ситуация стабилизировалась, но неделю назад враг пытался формировать наши позиции. Противнику не удалось этого сделать. Мы уничтожили около 90% техники врага, которой он пытался штурмовать Угледар, и оставили оккупантов ни с чем", - отметил Прилепка.

Он также добавил, что оккупанты систематически атакуют Угледар и прифронтовые населенные пункты из тяжелой артиллерии и авиации, ведь Угледар является стратегически важной высотой, которую враг считает ключевой.

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Военнослужащий отмечает, что самую плохую тревогу у оккупантов вызывает то, что Угледар находят недалеко от Волновахи, которая является крупным траспортным узлом для российской армии.

"Если противник возьмет эту высоту, то ему будет легче продвигаться дальше, а нам будет труднее. Потому что дальше идет низина, а в низине держать оборону крайне трудно и нелогично. Потому что при данных обстоятельствах это может стать костью в горле оккупантов. Угледар - это крепость, которую нужно держать, что собственно мы и делаем", - подчеркнул Прилепка.

Боевые действия на Угледарском направлении

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что враг пытался осуществить наступление под Угледаром. Силы обороны Украины успешно приостановили противника и нанесли ему значительные потери как в живой силе, так и технике.

Также, 2 ноября очередное наступление российских оккупационных войск в районе Угледара закончился провалом. В ВСУ сообщили о поражении десятков единиц техники противника.

Боевые действия возле Великой Новоселки, что на западе от Угледара, после успехов ВСУ в июле, стали менее напряженными. Однако, по выводам британской разведки, вероятность отступления российских войск слишком мала.

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