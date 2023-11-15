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Проверка на "вшивость": эксперт спрогнозировал, к чему приведет отступление россиян на Юге

Дмитрий Видоменко
15 ноября 2023, 20:28
Военный эксперт Сергей Грабский объяснил, к каким результатам приведет возможное отступление россиян в Херсонской области.
Грабский, контрнаступление
Отступление россиян на Херсонщине приведет к обвалу южного фронта оккупантов - Грабский / коллаж Главред, фото УНИАН

Оккупационная армия РФ будет держать линию фронта на Юге Украины до последнего момента. Об этом в интервью "УНИАН" рассказал военный эксперт Сергей Грабский.

По его мнению, отступление противника в Херсонской области приведет к обвалу всего южного фронта армии оккупантов.

"Конфигурация сил и средств противника говорит о том, что они отчаянно пытаются удержать эту линию фронта. Поэтому, возможно, это была попытка вброса или проверка на "вшивость" в первую очередь своих внутренних ресурсов", – сказал Грабский.

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Эксперт говорит, что обвал южного фронта оккупантов автоматически повлечет за собой:

  • блокировка аннексированного Крыма;
  • создание предпосылок для того, что Украина получит преимущество в развитии своей морской торговли;
  • прикрытый Кинбурнской косой порт Николаев и Херсон – дополнительные логистические возможности расширения "зернового коридора", деньги и возможность для Украины вести боевые действия.

Потому-то, говорит Грабский, российские войска отчаянно дерутся за Кинбурнскую косу, сопротивляются, несмотря на потери, перекидывают туда резервы и держат позиции.

"Об уходе именно в этом случае речи быть не может, потому что это приведет к обвалу всего Южного фронта", – подытожил эксперт.

Кто такой Сергей Грабский

Сергей Грабский – украинский военный эксперт, полковник запаса ВСУ и общественный деятель. Он родился 14 июня 1966 года в городе Тернополь. В период с 1998 по 1999 год работал в составе верификационной миссии ОБСЕ в Косово. Там он занимался обеспечением жизнедеятельности и сопровождением конвоев миссии. В марте 2009 года в составе тренировочной миссии НАТО уехал в Ирак. Получил первым среди граждан Украины медаль НАТО "За особые заслуги". Участвовал в подготовке миротворческих контингентов ВСУ, пишет Википедия.

Контрнаступление ВСУ

Напомним, генерал ВСУ Александр Тарнавский заявил о том, что Украина перешла в контрнаступление на Мелитопольском направлении и рассказал об успехах на юге. В то же время украинские военные продолжают держать оборону в районе Авдеевки. Он также отметил, что подразделения ракетных войск и артиллерии, входящие в состав Оперативно-стратегической группировки войск "Таврия", за последние сутки выполнили 847 огневых задач.

Бывший спикер Генштаба ВСУ Владислав Селезнев раскрыл, как ВСУ смогут мощно продвинуться. Он рассказал, если не будет дополнительной техники в этом году, то даже на расстояние в 80 километров будет очень трудно продвинуться ВСУ.

В Сухопутных войсках рассказали о том, что российские оккупанты перешли к активной обороне на Бахмутском направлении. Российские войска перешли от пассивной обороны к активным действиям, направленным на разведку слабых мест украинской обороны.

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война России и Украины контрнаступление ВСУ Сергей Грабский
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