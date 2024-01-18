Украина вошла в тройку лидеров по производству БпЛА - Данилов

Западноевропейские страны готовы к сотрудничеству с Украиной в сфере оборонной промышленности.

https://glavred.info/ukraine/ukraina-voshla-v-troyku-liderov-po-proizvodstvu-bpla-danilov-10534271.html Ссылка скопирована

Украина вошла в тройку лидеров по производству БпЛА / коллаж: Главред, фото: Михаил Федоров, Flickr

Великобритания организовала совместные операции с Украиной в военно-промышленном комплексе благодаря тому, что Украина вошла в тройку лидеров по производству БпЛА. Однако это не все новости о промышленном партнерстве. Об этом сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов в эфире национального телемарафона.

По словам Данилова, еще несколько западноевропейских стран предложили свое сотрудничество в этой сфере, а некоторые "уже присматриваются" к таким же действиям.

Он утверждает, что страны Запада изучают в деталях новые и современные летательные аппараты, которые производят украинские оборонные предприятия.

видео дня

Также он сообщил, что чаще всего производство дронов на "военные рельсы" ставят частные предприятия, которые в последствии покрывают даже заказы Министерства обороны Украины.

"Наши партнеры уже присматриваются к Украине, потому что это одна из первых трех стран в мире, которая производит эти аппараты и они производят очень современные аппараты. Они анализируют оборудование, произведенное украинскими частными компаниями", - рассказал Данилов.

К тому же, секретарь СНБО акцентировал внимание на том, что Великобритания первой дала разрешение на совместные операции с Украиной в военно-промышленном комплексе и никто пока не осознал насколько важен этот исторический шаг.

Ситуация с беспиллотниками в Украине

Напомним, Главное управление разведки Минобороны Украины провело спецоперацию в ночь на 18 января - при помощи дронов была атакована нефтебаза в Ленинградской области РФ. Есть подтверждение попадания по целям.

Также, в Украине впервые в истории произошла воздушная битва между российским и украинским дроном. Об этом рассказали и показали в Telegram-канале WarArchive. Битва беспилотников, в которой победил коптер защитников Украины, состоялась возле поселка Невельское Донецкой области.

Помимо прочего, Украина способна произвести более одного миллиона дронов на нужды Сил обороны. Многое зависит от характеристик аппарата. Рынок серьезно разогнался и может делать больше, чем на то предусмотрено средств. Об этом заявил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.