В Украине впервые произошла воздушная дуэль: дрон ВСУ "прошиб" БпЛА оккупантов

В Украине впервые в истории произошла воздушная битва между российским и украинским дроном. Об этом рассказали и показали в Telegram-канале WarArchive.
Битва беспилотников, в которой победил коптер защитников Украины, состоялась возле поселка Невельское Донецкой области.
Бой в воздухе произошел 15 января в зоне ответственности и выполнения боевых задач военных 9-го отдельного мотопехотного батальона теробороны "Винницкие скифы" и бойцов 59-й отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка.
На кадрах ясно видно, что российский дрон с системой сброса боеприпаса "висел" над позициями защитников Украины и готовился к сбросу гранаты. Однако украинским военным удалось направить свою технику на российский дрон, после чего он упал и взорвался, но не причинил вреда цели, которую выставили враги.
"Войны коптеров. Наш дрон берет на таран российский. Тот в свою очередь был снаряжен сбросом. На моей памяти это первый такой случай", - сообщил администратор Telegram-канала.
Достижения украинских военных
Напомним, украинские военные сбили на юге Украины сразу три российских истребителя-бомбардировщика Су-34. Об этом сообщил командующий Воздушных сил Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Николай Олещук.
Также, Украина официально подтвердила сбитие российских самолетов А-50 и Ил-22 в Азовском море 14 января. Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. "Воины Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины уничтожили вражеский самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50 и воздушный пункт управления противника Ил-22. Благодарю Воздушные Силы за прекрасно спланированную и проведенную операцию в Приазовье!", - написал он.
Помимо прочего, украинскому летчику Владиславу с позывным "Волыняка" во время боевого задания удалось избежать атаки оккупантов из ПЗРК. Об этом он рассказал в сюжете про украинских пилотов на ютуб-канале SportArena. По словам Владислава, во время одного из боевых полетов он увидел, как по его вертолету вражеская армия выпустила снаряды из ПЗРК.
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