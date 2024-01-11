Я увидел пуск по своему вертолету: летчик рассказал, как его сбивала РФ из ПЗРК

Летчик ВСУ чудом выжил под обстрелом оккупантов.

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Летчик рассказал, как его сбивала РФ из ПЗРК / коллаж: Главред, фото: УНИАН, скриншот SportArena

Украинскому летчику Владиславу с позывным "Волыняка" во время боевого задания удалось избежать атаки оккупантов из ПЗРК. Об этом он рассказал в сюжете про украинских пилотов на ютуб-канале SportArena.

По словам Владислава, во время одного из боевых полетов он увидел, как по его вертолету вражеская армия выпустила снаряды из ПЗРК.

Он также добавил, что в момент пусков сильно молился и его молитвы доносились до всего экипажа.

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"Я первый раз в жизни увидел пуск ПЗРК по своему вертолету. Это было вечером и хорошо было видно, как оно эффектно вылетает. Это было перед нашей стрельбой. Дал командиру команду, что по нам пуск ПЗРК, командир отстрелялся, мы отворачиваем, и я уже думал: "Все, долетался", - рассказад Владислав.

Помимо прочего, "Волыняка" поделился, что по словам его командира, это было самое страшное, что он слышал за всю свою жизнь и пребывание на должности.

"Каждый боевой вылет - это страшно", - рассказал Владислав. Он утверждает, что были случаи, когда ракеты из ПЗРК входили в тепловую ловушку и разрывались прям возле хвоста вертолета. Выжить тогда удалось, потому что командир заметил, что ракета летит в экипаж. Защитник украинского неба назвал этот случай вторым днем рождения.

Украинские летчики

Напомним, в Дании уже семь десятков украинских военнослужащих проводят тренировки на американских истребителях F-16 (и непосредственно пилоты, и авиаторы). Об этом заявил в эфире телемарафона спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

Также, военный летчик-штурмовик Воздушных сил ВСУ, подполковник Ростислав Лазаренко совершил свой 300-й боевой вылет и смог установить уникальный рекорд среди других украинских летчиков. Сам Лазаренко считает, что достижение – не повод для гордости, каждый полет сопровождается серьезным риском для жизни.

Главред сообщал, что 5 января во время выполнения боевого задания погиб 23-летний летчик 114-й бригады тактической авиации Воздушных сил ВСУ Владислав Залистовский на позывной Blue Helmet.

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