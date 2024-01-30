"Успехов они не добьются": президент Чехии призвал украинцев прекратить наступление

Чешский глава государства убежден, что ситуацию на поле боя могут исправить только партнеры и их помощь.

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Президент Чехии призвал украинцев прекратить наступление / коллаж: Главред, фото: Петр Павел, Командование Оъединенных сил ВСУ

Европе необходимо готовиться к тому, что Дональд Трамп может стать президентом США вновь и это повлечет последствия для Украины. Об этом заявил президент Чехии Петр Павел, передает Tvn24.

Глава государства считает, что у вражеских российсих сил на данный момент больше возможностей на фронте, чем у ВСУ. Однако исправить это можно, если партнеры окажут помощь поставками ракет, артиллерии и истребителей F-16.

Петр Павел заявил, что в ноябре этого года Трамп может занять свое место в Белом доме и, конечно, попытаться довольно быстро заключить договор с Владимиром Путиным. Однако есть нюанс - этот договор, скорее всего, будет не выгодным для Украины и всей Европы.

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"Речь идет не о том, чтобы подорвать трансатлантические связи, поставить под сомнение США как союзника, но мы должны реалистично признать, что Дональд Трамп видит многие вещи иначе", - добавил Петр Павел.

Также он прокомментировал ситуацию на поле боя в Украине и добавил, что Украина имеет ограниченные возможности, если их сравнивать с возможностями агрессора. Потому западные союзники советуют Киеву ограничиться в наступателных действиях и перейти к обороне.

"Только уравновешивание сил может привести обе стороны к пониманию того, что дальнейших успехов они не добьются и что настало время переговоров", - подытожил президент Чехии.

Ситуация на фронте в Украине

Напомним, в Силах обороны сообщили, что за прошедшие сутки, 29 января, украинские военные на Таврическом направлении ликвидировали 371 российского террориста и уничтожили 40 единиц техники врага. На Facebook-странице объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления сообщили, что за сутки враг нанес 37 авиаударов, 2 ракетных удара и провел 36 боевых столкновений. Оккупанты также осуществили 1073 артобстрела.

Помимо прочего, в сети появились первые кадры последствий попытки захвата российскими оккупантами села Табаевка на Купянско-Лиманском направлении. Судя по опубликованным видео, штурмы населенного пункта стоили противнику большого количества "похороненной" техники и живой силы.

Также, российские оккупационные войска пытаются провести окружение подразделений Сил обороны Украины к северу от города Купянск на Харьковщине. На этом направлении продолжаются активные боевые действия, россияне пытаются восстановить контроль над территориями, которые они потеряли в результате Харьковского контрнаступления украинских войск.

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